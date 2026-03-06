APES enciende alerta por acoso y amenazas de muerte a director de Radio Izcanal

Saúl Méndez

Colaborador

La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) alertó que usuarios de redes sociales, troles y páginas de noticias vinculadas al oficialismo han acosado digitalmente a Alcides Herrera, sacerdote católico y director de Radio Izcanal, tras su participación en el programa Encuentro con Julio Villagrán. Según la APES, los ataques incluyeron insultos, mensajes estigmatizantes y amenazas de muerte.

La mañana del 4 de marzo, Herrera participó como invitado en el programa digital mencionado, donde abordó diversos temas de coyuntura nacional. Durante la conversación se discutieron asuntos relacionados con religión, política y las próximas elecciones en el país. Tras la transmisión en vivo, el director de la radio comunitaria comenzó a recibir ataques en sus redes sociales por parte de usuarios anónimos y troles, quienes lo insultaron por sus declaraciones.

Estas declaraciones, a su vez, fueron compartidas y tergiversadas por páginas de noticias como Diario La Huella, Última Hora SV y La Cherada SV, lo que amplificó los ataques en su contra. Herrera afirmó que las agresiones fueron sistemáticas y se concentraron principalmente en plataformas como Facebook y X, donde algunos usuarios lo calificaron de forma despectiva como “activista político”, “pandillero” y “defensor de corruptos”.

La APES detalló que posee registro de algunos de los comentarios y de los perfiles que emitieron amenazas de violencia contra el directivo de la emisora.

Herrera también denunció haber recibido varias llamadas telefónicas a su número personal por parte de personas desconocidas, quienes lo insultaron y atacaron verbalmente. El director de Radio Izcanal indicó que su número de teléfono no es público, por lo que desconoce cómo estas personas obtuvieron dicha información.

La APES expresó su rechazo a este tipo de ataques en el espacio digital, los cuales buscan amedrentar y desacreditar a las voces que participan en el debate público.

“Nos solidarizamos con Herrera y hacemos un llamado a detener las acciones de acoso y las amenazas dirigidas hacia él, reiterando la importancia de garantizar condiciones seguras para el ejercicio de la libertad de prensa”, concluyó la Asociación.

