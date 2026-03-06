Vendedores informales de la Avenida España del Centro Histórico deben desalojar antes del domingo

Compartir

Saúl Méndez

Colaborador

La alcaldía de San Salvador Centro, administrada por Mario Durán, notificó el pasado 4 de marzo a vendedores informales de la Av. España, entre la 1º y 3° calle poniente, y los ubicados entre 1° calle poniente y 1º avenida norte, además del sector conocido como La Placita y Plaza 14 de julio, que deberán desalojar el sector en un lapso de 72 horas tras recibir el comunicado.

La decisión surge luego de que, el pasado jueves 26 de febrero, representantes de la alcaldía y vendedores sostuvieran una reunión para acordar el retiro de los puestos, tras las prórrogas otorgadas durante la temporada alta de 2025. Tras las negociaciones, los vendedores se mantuvieron a la espera de la fecha límite establecida por la comuna, la cual fue finalmente comunicada el miércoles 4 de marzo.

El comunicado señala que, “en su compromiso con el desarrollo y revitalización de los espacios públicos en la ciudad, se han concluido una fase significativa de diálogo directo con los comerciantes por cuenta propia”. “Agradecemos su participación y disposición para colaborar en este proceso basado en una comunicación abierta y transparente”, indicaba el documento entregado a los comerciantes.

“En cumplimiento de los acuerdos alcanzados y con el objetivo de dar continuidad al proyecto de revitalización, notificamos que, a partir de la fecha del presente comunicado, se concede un plazo de 72 horas para el retiro voluntario de estructuras y mercancías que ocupan el espacio público en la zona del proyecto”, expresó la alcaldía. La comuna sostiene que a los comerciantes se les ha orientado sobre alternativas de reubicación diseñadas para minimizar el impacto en sus actividades económicas.

Los vendedores indicaron que en la reunión previa la alcaldía efectivamente les ofreció otras opciones para continuar vendiendo en mercados municipales; sin embargo, aseguran que el proceso es complejo, pues implica varios trámites y no existe una fecha definida para iniciar labores en un nuevo espacio, por lo que no representa una solución realista.

En octubre de 2025, los vendedores ya habían recibido una notificación similar de 72 horas para retirar sus estructuras; no obstante, debido a la cercanía con la temporada alta de ventas, se les permitió continuar operando.

La comuna aseguró que, al finalizar el plazo establecido, se procederá a ejecutar la intervención necesaria para el reordenamiento de la zona, en apego a la normativa vigente y con respeto a los derechos de las personas involucradas, aunque no detalló qué mecanismos se utilizarán para realizar el desalojo.

Estas ventas informales figuran entre las últimas que permanecen en los alrededores del Centro Histórico de San Salvador, luego del proceso de reordenamiento que es parte del Plan de Revitalización del Centro Histórico impulsado por el alcalde Mario Durán en 2022, y que fue iniciado por el ahora presidente Nayib Bukele cuando fungía como alcalde de San Salvador.

“Agradecemos la comprensión y colaboración de todos los sectores en este importante proyecto para la ciudad”, concluye el documento.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...