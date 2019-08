Pro-Búsqueda: reparación integral, la deuda a las víctimas en El Salvador

Gloria Silvia Orellana

@GloriaCoLatino

La especialista en psicología social, Sol Yáñez habló sobre la relación de la verdad, justicia y reparación, como derechos para restaurar de manera integral a las víctimas del conflicto armado de la década de los años ochenta, que dejó al país con 75,000 asesinatos o ejecuciones y 10,000 personas desaparecidas de manera forzada, por autoridades del Estado. Sus declaraciones son en el marco de la celebración del vigésimo quinto aniversario del nacimiento de la Asociación de Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos del Conflicto Armado (Pro-Búsqueda), fundada por un grupo de padres de familia y el sacerdote jesuita Jon Cortina, que ha registrado 923 casos de desaparición forzada, en el contexto de la guerra civil salvadoreña.

Yáñez explicó, sobre el concepto de la verdad, son los sobrevivientes que buscan a sus familiares quienes esperan una respuesta institucional del Estado, luego de que culmina un conflicto armado como el que vivió El Salvador (1980-1992).

“Es de entender esta situación, todos tenemos familia y si llegamos a nuestras casas y no los encontramos, no sabemos de él o dónde está, se convierte en un dolor interminable, porque es una desaparición forzada, porque tu familiar no quería desaparecer. En Argentina han acuñado el término detenido-desaparecido y lo más importante es que es un crimen de Lesa Humanidad y no prescribe”, manifestó.

En cuanto a la justicia, Yáñez señaló que este concepto impide que la gente tome acciones por su propia mano, al establecerse una serie de normas que constituyen un proceso para que los victimarios sean juzgados y reciban una condena por esos hechos de violencia. “Cuando termina un conflicto armado hay un término que se llama ‘Justicia Transicional’, que no significa una justicia distinta, es justicia y se llama transicional por los períodos extraordinarios, porque hay que aplicar normas extraordinarias, porque es muchísima la gente que tendría que pasar por juzgado y la estructura de los países no está preparada para cientos y cientos de personas”, argumentó.

Mientras, Eduardo García director ejecutivo de Pro-Búsqueda manifestó, que durante 25 años han tenido un papel similar al de “David contra Goliat”, con los casos de niños y niñas desaparecidas, que esta documentado nacional e internacionalmente, que fueron arrebatados de los brazos de sus padres por efectivos militares.

“Hemos colgado un video, en nuestro Facebook, de algunos militares que hablan sobre estos casos, los invitamos a que lo vean, porque este colectivo de campesinos y campesinas humildes, que no han recibido capacitación en otros países como los integrantes de la fiscalía, la Policía, magistrados y otros, han logrado resolver 446 casos. Y la pregunta dolorosa en estos veinticinco años es: ¿cuántos ha resuelto el Estado? siendo su responsabilidad las tres resoluciones (Corte IDH). Y es como en un partido 446 a cero y no ha querido ejercer su responsabilidad”, argumentó.