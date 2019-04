Pro-Búsqueda pendiente con 500 casos de niños desaparecidos por resolver

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

Durante la conmemoración del Día de la Niñez Desaparecida, la Asociación Pro-Búsqueda indicó que se tienen cerca de 500 casos por resolver de niños que fueron separados de sus familiares durante la época del conflicto armado.

Eduardo García, director ejecutivo de Pro-Búsqueda, manifestó que de 998 casos relacionados con la desaparición forzada de la niñez durante el conflicto armado, se han resuelto 445, de los cuales el 15% se han encontrado fallecidos y el 85% están vivos y han podido abrazar de nuevo a su familia.

Según el director ejecutivo de Pro-Búsqueda, para las familias que perdieron a sus seres queridos, este día significa llenar un vacío, pero no se completa hasta que se accede a la verdad y la justicia. “El reencontrar a un joven y abrazarlo, es volver a vivir esa media vida que se perdió cuando se desapareció el ser querido”, recalcó.

“Conmemorar este día significa tener un desahogo y que aunque sea una ONG se está preocupando, le da aliento y esperanza a las familias, que sus reivindicaciones llegan al conocimiento del Estado y la sociedad salvadoreña”, agregó García.

Asimismo, dijo que el Día de la Niñez Desaparecida significa un reclamo al órgano de justicia y al Estado en su conjunto para que legisle y constituya comisiones nacionales de búsqueda con carácter legislativo para que fomente la asistencia de un banco de material genético.

“Desde el cometimiento de los hechos en los años 80´ hasta la actualidad no ha cambiado mucho la situación, ahora el Estado también se enfrenta a otro reto de buscar otros niños y jóvenes desaparecidos en la actualidad, cometido por otros autores, pero que también se constituyen en crímenes de lesa humanidad en el país”, afirmó el representante de Pro-Búsqueda.

La titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), Raquel Caballero, destacó la importancia que las familias conozcan el paradero de sus seres queridos desaparecidos en el contexto del conflicto armado, por lo cual el Estado debe respetar a las víctimas, garantizar justicia, reparación y la no repetición de los hechos. “La desaparición forzada de niñas y niños constituyó una práctica sistemática de violación a los derechos humanos en El Salvador, ejecutada y tolerada por el Estado antes y durante el conflicto armado. Esas graves violaciones a los derechos humanos aún persisten, cuando después de 27 años los familiares todavía sufren el drama, la angustia, el dolor de no saber la verdad sobre lo ocurrido a sus seres queridos y no conocer su paradero”, enfatizó la funcionaria.

Desde 2007 la Asamblea Legislativa declaró el 29 de marzo de cada año como el Día de la Niñez Desaparecida en el conflicto armado, debido a una de las recomendaciones emitidas en la Sentencia Serrano Cruz por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La designación oficial de este día ha sido el resultado de la lucha de las víctimas, aglutinadas en Pro Búsqueda, por encontrar a sus desaparecidos y reivindicar sus derechos, quienes debieron acudir a la justicia interamericana para que el Estado salvadoreño reconociera la existencia del fenómeno de las desapariciones forzadas en niños y niñas, que negó sistemáticamente durante muchos años.