PRO BÚSQUEDA dice es derecho de las víctimas exigir la verdad y la justicia

Gloria Silvia Orellana

@DiarioCoLatino

“El mes de mayo es para Pro Búsqueda muy significativo, tanto porque se conmemora el Día Mundial del Detenido Desaparecido, como, también, porque acompañamos a las diferentes comunidades en Chalatenango, en la conmemoración de las víctimas de la Guinda de Mayo”, dijo Ana Julia Escalante, directora de Asociación Pro Búsqueda.

En el marco de la conmemoración del Día Mundial del Detenido Desaparecido y la Guinda de Mayo, la Asociación Pro Búsqueda, junto a familiares de víctimas y sobrevivientes, realizó el Foro “Experiencias en la Judicialización de casos de Niñez Desaparecida en Guatemala, El Salvador y Argentina”, donde compartieron experiencias de casos históricos en la región de las Américas.

La Guinda de Mayo, ocurrida hace 43 años, se enmarca en una acción combinada de cuerpos militares que denominaron “Operación Limpieza”, y la ejecutaron en diferentes puntos del departamento de Chalatenango , entre el 28 de mayo y el 9 de junio de 1982.

“Fue un operativo militar que se dio en 1982, y precisamente a través de la investigación que ha hecho Pro Búsqueda, se conoce que fue un operativo de gran envergadura, no se conoce certeramente la cantidad de víctimas, pero sí, sabemos que al abarcar un extenso territorio en Chalatenango, consideramos que fue una gran número de víctimas”, expresó Escalante.

La Guinda de Mayo no sólo significó persecución y muerte para la población chalateca, también hubo desaparición de niñas y niños, que fueron arrebatados de sus familiares cuando huían para salvar sus vidas del operativo militar.

“Pro Búsqueda tiene registrados 52 casos de niñez desaparecida reportados en la Guinda de Mayo. Algunos fueron reencontrados, otros lamentablemente no, pero a medida que hemos ido conociendo más del operativo militar, sabemos que hay más niños y niñas desaparecidos en ese operativo”, acotó.

“Para las sobrevivientes y familias es importante conmemorar a sus seres queridos y poner sobre la mesa el derecho a la verdad y la justicia de las víctimas del conflicto armado. Y es uno de los objetivos de la Asociación Pro Búsqueda es que las familias tengan una representación y que impulse diferentes acciones como fueron las sentencias de la Corte IDH”, agregó Escalante.

Una sentencia histórica es la de las hermanitas Erlinda y Ernestina Serrano Cruz, quienes aún continúan en “calidad de desaparecidas”, así como otras niñas y niños que siguen desaparecidas.

“Son alrededor de 475 casos que todavía estamos localizando, además del aumento de solicitudes de muchas personas adoptadas en el extranjero, que se han acercado a Pro Búsqueda, a partir que muchas de estas personas que fueron adoptadas durante el conflicto armado les surge esa necesidad de saber y conocer su origen y si forman parte de esta niñez desaparecidas durante el conflicto”, manifestó.

“Pro Búsqueda pueda seguir trabajando y mientras nos dejen trabajar, seguimos en función y en pro de esas víctimas que quieren encontrar a sus hijos e hijas. Y de esas personas que también quieren encontrar su origen e identidad”, reiteró Escalante.

La impunidad del pasado genera la injusticia de hoy

“En el contexto actual nos preocupa la repetición que estamos viendo y es precisamente por causa de la impunidad. Porque ahora, también hay más desaparecidos y hay más familias buscando a sus seres queridos”, dijo María Luz Rivas, presidenta del Comité de Madres y Familiares Monseñor Oscar Arnulfo Romero (COMADRES).

“Este es un nuevo ciclo de repetición de la historia del país. Porque no hay referentes de no repetición de este tipo de actos; porque no ha habido reparación de víctimas y no ha habido justicia, entonces el patrón se repite”, afirmó Madre Lucy.

Para COMADRES, afirmó Madre Lucy, este tipo de actividades en las que comparten experiencias sobre el tema de personas desaparecidas o asesinadas que aún esperan justicia, les permite fortalecer el trabajo para continuar en busca de la reivindicación de la memoria de familiares y amigos.

“Como no hemos tenido justicia, y no hemos tenido ningún momento de verdad o de reparación. Y menos tener un precedente de no repetición, pues esta semana de conmemoraciones para nosotros es como recargar pilas y seguir en la lucha y búsqueda con la convicción de las madres fundadoras que iniciaron esta lucha”, señaló.

“Consideramos que es muy injusto que a 10 décadas prácticamente de la lucha de las madres en la búsqueda de sus seres queridos aún no haya respuesta. Es una deuda histórica que debe cumplirse y no vamos a desfallecer exigiendo la verdad y ojalá llegué algún día un gobierno responsable y asuma esta deuda moral y de respuesta a los desaparecidos forzosamente”, puntualizó Madre Lucy.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...