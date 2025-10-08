Presupuesto de Defensa Nacional incrementará $20 millones para el próximo año

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El presupuesto de la Defensa Nacional para el 2026 aumentará $20 millones con respecto al presupuesto de 2025. Este será de $334 millones.

En 2020 le fueron asignados $220.3 millones; para 2021, le fueron asignados $220 millones; para 2022 dicho presupuesto ascendió a $256.6 millones; para 2023, se le asignaron $250.6 millones; para el 2024, se le asignaron $261.4 millones; para el 2025, tuvo una asignación presupuestaria de $314.3 millones, un incremento de $53 millones.

Para el 2026, según el anteproyecto de presupuesto general de la nación presentado por Hacienda el pasado 30 de septiembre, la Defensa Nacional tendría otro incremento, esta vez de $20 millones. Según consta el presupuesto del Ramo de la Defensa Nacional colgado en el Portal de Transparencia Fiscal del Ministerio de Hacienda, esta tendrá un presupuesto de $334,596,852.

Los $20 millones de incremento para Defensa Nacional serían para remuneraciones, pues este mismo rubro en 2025, tenía asignado $267,250,762; ahora tiene asignado $287,484,452.

Según el desglose, la Dirección y Administración Institucional tendrá $6,588,100; la gestión operativa Institucional $326,008,752 y apoyo a otras entidades, $2 millones. La clasificación serán las siguientes: remuneraciones $287,484,452; bienes y servicios, $39,027,191; gastos financieros y otros $2,184,830; impuestos, tasas y derechos, $1,645,012; seguros, comisiones y gastos bancarios $539,818, Gastos de capital, $3,715,379.

En julio del año 2021, Nayib Bukele ordenó al ministro de la Defensa Nacional, René Francis Merino Monroy, duplicar los efectivos militares.

El ministro de la Defensa Nacional explicará su presupuesto el próximo 17 de octubre en la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto.

