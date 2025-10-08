Mujeres de las Juntas de Agua de Suchitoto se forman en fontanería para romper los roles de género

Saúl Méndez

Colaborador

La Asociación Humanitaria PRO-VIDA impulsa acciones para fortalecer las capacidades de mujeres integrantes de las Juntas de Agua de Suchitoto en oficios no tradicionales, mediante un curso de fontanería desarrollado en coordinación con la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA).

El curso de fontanería representa una oportunidad clave para que las mujeres beneficiadas de Suchitoto desafíen los estereotipos de género y accedan a espacios tradicionalmente ocupados por hombres. Autoridades han destacado que más allá del aprendizaje técnico, esta formación impulsa su autonomía económica, fortalece su liderazgo comunitario y visibiliza su papel en la gestión sostenible del recurso hídrico.

La iniciativa forma parte del proyecto “Gestión Hídrica – Consorcio PRO-VIDA y PROGRESO”, financiado por el Colectivo El Salvador Elkartasuna y el Gobierno de Navarra, quienes durante años impulsan el fortalecimiento comunitario en El Salvador a través de de proyectos y talleres de empoderamiento.

La Asociación Humanitaria PRO-VIDA también ha desarrollado otros proyectos en el municipio. Con el objetivo de fortalecer las capacidades locales para salvaguardar vidas humanas, se ejecutó el proyecto “Respuesta ante incendios en el distrito de Suchitoto, municipio Cuscatlán Norte”, que contribuye a mejorar la preparación comunitaria ante emergencias, especialmente incendios.

En esta iniciativa participaron ocho Juntas de Sistemas de Agua de Suchitoto, Bomberos Voluntarios del municipio, representantes de la Mesa de Manejo de Agua y Fuego de Suchitoto, y miembros del Cuerpo de Agentes Municipales (CAM). Las y los participantes recibieron formación teórica y práctica en manejo de incendios y primeros auxilios.

Además, se entregó equipo especializado para la atención de emergencias, incluyendo herramientas manuales, equipos electrónicos y digitales, así como botiquines de primeros auxilios. Este esfuerzo fue posible gracias al apoyo del Ayuntamiento de Pamplona y del Colectivo El Salvador Elkartasuna, con la coordinación de ONGD de Navarra.

Durante este mes de octubre, PRO-VIDA celebra su 41 aniversario, por lo que reafirmaron su compromiso con el desarrollo local y el acompañamiento a las mujeres, especialmente en el sector rural, que transforman positivamente sus comunidades.

En este marco, la organización también ha impulsado proyectos de emprendimiento femenino y reconoce las dificultades que enfrentan las mujeres para acceder a empleos dignos y sostenibles. «Tradicionalmente, muchos programas se limitaban a capacitarlas en oficios feminizados como granjería, panadería o cosmetología», aseguró la organización.

Por ello, PRO-VIDA apostó a la formación de mujeres en áreas no tradicionales y abrió oportunidades para el aprendizaje de la fontanería y la electricidad, con resultados muy positivos en las comunidades.

Actualmente, PRO-VIDA mantiene proyectos de impacto comunitario enfocados en el empoderamiento de las mujeres en distintos ámbitos.

Un ejemplo reciente es el Taller de Autocuidado realizado en octubre con 25 mujeres de la Asociación de Mujeres por la Paz (ASMUPAZ), orientado al bienestar físico, emocional y mental. Este curso ha logrado fortalecer su liderazgo y participación en la vida comunitaria.

El apoyo del Colectivo Elkartsuna, una pequeña organización no gubernamental para el desarrollo (ONGD) de origen navarro, ha sido clave para el fortalecimiento de comunidades del centro-norte de El Salvador. El colectivo centra sus esfuerzos en los municipios de Cinquera, Jutiapa y Tejutepeque (departamento de Cabañas), así como Suchitoto y Tenancingo (departamento de Cuscatlán).

También desarrolla proyectos en algunos municipios de Sonsonate con las cunas nahuat.

Aunque la organización no descarta la posibilidad de ampliar su labor a otras regiones del país o de Centroamérica, su principal compromiso se mantiene con estas localidades, donde las condiciones de vida continúan siendo desafiantes, aseguraron.

La ONGD basa su trabajo en la colaboración directa con organizaciones locales, como la Asociación Humanitaria PRO-VIDA, dedicadas al desarrollo integral de sus comunidades. Estas entidades, integradas por personas que trabajan de manera altruista y sin fines de lucro, comparten con la organización una misma visión sobre las causas estructurales de la pobreza y la injusticia social.

Su enfoque de cooperación se aleja del modelo tradicional de asistencia económica, priorizando en cambio la colaboración entre pueblos, el intercambio de conocimientos y el trabajo conjunto desde una perspectiva de dignidad social y justicia histórica. De esta forma, la organización busca impulsar procesos sostenibles que fortalezcan la autonomía y las capacidades locales en las comunidades más vulnerables del país.

