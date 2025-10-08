Una mujer muere soterrada debido a las lluvias en Ciudad Delgado 

Compartir

“Se ha decidido elevar a alerta estratificada, alerta naranja en 13 municipios de la zona costera y amarilla en el resto del país” Alerta estratificada

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

Debido a las lluvias, la madrugada de este martes una mujer murió soterrada en su vivienda tras el colapso de un talud en la colonia Beatriz, zona conocida como «La Pilona», Ciudad Delgado, San Salvador.

Según familiares, la víctima fue identificada como Nancy Verónica Mejía Cruz, de 32 años, con capacidades especiales a quien se le dificultaba hablar y caminar, por la oscuridad y la hora en que ocurrió el derrumbe, les impidió encontrar rápido a la mujer.

“Se han registrado incidentes como árboles caídos y deslizamientos en San Salvador, Usulután, Chalatenango y La Paz; así como, tres viviendas afectadas, una persona falleció en una de ellas; también se reporta el colapso de un muro”, detalló el director general de Protección Civil, Luis Amaya.

Entre las emergencias atendidas a causa de las lluvias, está un deslizamiento de tierra que afectó el acceso a una vivienda en la lotificación Las Brisas, San Martín, San Salvador.

Equipos de primera respuesta evacuaron en ese lugar a una persona de 83 años que se moviliza en silla de ruedas, además, otras siete personas entre ellas un menor de edad.

Las recientes lluvias generaron la caída de un árbol de gran tamaño sobre el kilómetro 12½ de la carretera a Comalapa, en San Salvador; además , otro árbol caído obstaculizó la vía en el barrio La Esperanza, El Rosario, La Paz.

“Un árbol caído obstruye el paso en la calle que conduce al cantón El Nancito, en Lolotique, San Miguel; árbol caído sobre la calle que conduce hacia el cantón San José Obrajuelo, La Paz. Se ha liberado uno de los carriles obstaculizados por material de arrastre en la calle al Volcán, El Boquerón, en sentido hacia Santa Tecla, desde Quezaltepeque, La Libertad”, indicó Protección Civil en redes sociales.

El director general de Protección Civil destacó que ante las emergencias provocadas por las lluvias, así como acercamiento de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) y una baja presión en el océano pacífico, se decidió emitido alerta estratificada a escala nacional, alerta naranja en 13 municipios de la franja costera y alerta amarilla en el resto del país.

“Recomendamos a la población conducir con precaución, no cruzar ríos ni quebradas y evitar permanecer bajo árboles o postes eléctricos mientras llueve, ante cualquier situación de emergencia puede comunicarse al 2281-0888 o al 7070-3307 del Centro de Operaciones de Emergencia (COE), estos números están disponibles las 24 horas”, reiteró el funcionario.

Entre tanto, el titular del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Fernando López, dijo que las lluvias en diferentes zonas del país se debe a varios factores propios en la recta final de la temporada, por lo cual es importante seguir acatando las recomendaciones.

“Estamos monitoreando varios fenómenos atmosféricos y algunos de ellos están generando un incremento considerable en la humedad acumulada, tenemos una amenaza moderada en todos los lugares con topografía irregular, en todo el territorio hay amenaza de deslizamientos por la humedad del suelo”, agregó.

Reiteró que para los próximos días van a continuar las lluvias, por las tardes y las noches, estas podrían ir acompañadas de actividad eléctrica y ráfagas de viento, con la humedad acumulada y las recientes lluvias pueden generar desbordamientos de ríos, crecidas repentinas, deslizamientos, inundaciones y otros impactos.

A partir de este miércoles disminuirá la influencia de la baja presión, pero las lluvias continuarán los próximos días en las tardes y noches; sin embargo, todas las Áreas Naturales Protegidas estarán cerradas hasta nuevo aviso por las condiciones del tiempo.

López pidió acatar las indicaciones de las autoridades y estar pendientes de las actualizaciones del pronóstico por las fuentes oficiales, para el siguiente fin de semana se espera la influencia de otra onda tropical, generando más lluvias.

Para la mañana de este miércoles, el MARN prevé lluvias en la costa, franja volcánica y zona oriental, durante la tarde las lluvias serán en la franja volcánica, zona norte y nuevamente en la zona oriental. Las lluvias podrían estar acompañadas con actividad eléctrica y ráfagas eventuales que superen los 30 kilómetros por hora (km/h).

“La tarde del jueves habrá lluvia en la cordillera volcánica y zona norte, en la noche lluvia en la zona norte, cordillera volcánica y sectores de costa”, destacó el informe de Medio Ambiente.

Medio Ambiente recomendó prestar atención en las próximas 24 horas, por posible caída de árboles y otros elementos, debido a una combinación del viento generado por las tormentas y la humedad del suelo.

