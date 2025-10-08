La procuradora de DDHH afirma no haber recibido denuncias de tortura en cárceles 

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La actual procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Raquel Caballero, defendió su trabajo al frente de la institución bajo el régimen de excepción. Negó que haya denuncias de torturas en las cárceles. Defendió también la reserva de información sobre sus viajes. La procuradora busca dirigir nuevamente la PDDH por tres años más.

La funcionaria, quien busca su tercer periodo al frente de la institución, fue citada en la Comisión Política de la Asamblea Legislativa para conocer por qué aspira a un nuevo periodo. El presidente de la Asamblea Legislativa y de la Comisión Política, Ernesto Castro, dio espacio para que Raquel Caballero de Guevara expusiera su trabajo al frente de esta institución.

“Me he caracterizado dentro del trabajo institucional con mucha energía y dinamismo para atender los casos que se han presentado”, inició la funcionaria. Caballero sostuvo que desde que inició funciones en su segundo mandato, es decir, desde el 16 de octubre de 2022, ha realizado 168 mil acciones de protección. También ha tramitado expedientes y ha utilizado diferentes mecanismos “que hemos construido con mi equipo de trabajo cercano que he formado”.

También, han registrado 22 mil 339 orientaciones. Los expedientes de acción inmediata, han sido 6,062. Los expedientes de investigación son 3 mil 379. Solicitudes sobre personas privadas de libertad, 19 mil 935; haciendo un total de 51 mil 715.

La procuradora informó que ha firmado 4 mil 236 pronunciamientos iniciales que se refieren a oficios; también las resoluciones iniciales y resoluciones finales han sido 14 mil 603, y otros pronunciamientos de 5 mil 897, haciendo un total firmado 24 mil 736.

“Hay bastantes datos estadísticos, pero la intención de continuar en el cargo es para consolidar el trabajo que ya se ha venido realizando. Estamos en un proceso de modernización de la institución, se han creado nuevos sistemas tecnológicos, se ha estado sistematizando”, comentó la funcionaria.

Cuestionamientos de la oposición

Las diputadas de oposición, Marcela Villatoro (ARENA) y Cesia Rivas (VAMOS) cuestionaron a la legisladora en la instancia legislativa: estas fueron las consultas y las respuestas de la procuradora:

La diputada Cesia Rivas cuestionó las intenciones de reelección de Raquel Caballero para el cargo de procuradora, señalando denuncias de organizaciones sobre violaciones a derechos humanos en El Salvador durante su estancia en el cargo, así como la poca transparencia. La diputada planteó que después del conflicto armado, bajo el régimen de excepción se ha observado una grave crisis de violaciones a derechos humanos por parte del Estado.

Marcela Villatoro: ¿Qué acciones concretas está realizando la Procuraduría para documentar, investigar y dar seguimiento a las denuncias de detenciones arbitrarias, torturas, muertes bajo custodia estatal que se han reportado en el marco del régimen de excepción? Sobre esta parte, también, ¿qué está haciendo con respecto a las personas que ya tienen carta de libertad porque ha sido demostrado que no son personas que pertenecen a las pandillas y que no se les ha dado la liberación por parte de centros penales?

Raquel Caballero de Guevara: Quiero decirles que desde el 19 de octubre de 2022 al 19 de septiembre del presente año he tenido conocimiento mediante las notificaciones que hace la Policía Nacional Civil de 60 mil 131 notificaciones de personas detenidas. Esto es lo oficial.

-En la primera semana de este periodo que estoy terminando, me pidieron (reunión) también familiares de personas que habían sido detenidas. Incluso, una madre me dijo, -mire, lo que está haciendo el presidente, yo estoy de acuerdo, solo quiero saber dónde está mi hijo-. Y eso es lo que hemos hecho. Empezamos a documentar cada uno para hacer la coordinación con la Dirección General de Centros Penales y con la Policía Nacional Civil para que se dijera a dónde estaban las personas.

-Luego, las personas manifestaban que si sus hijos o su familiar tenían algún antecedente de enfermedades. Entonces, darles seguimiento a los padecimientos de su familiar. Y si querían saber si sus familiares estaban recibiendo el tratamiento respectivo. A lo cual, nosotros hemos hecho las gestiones institucionales a nivel nacional directamente con la Dirección General de Centros Penales que hemos tenido realmente bastante apertura para dar a conocer cuál es la situación de las personas privadas de libertad y nosotros hemos ido evacuando todas estas situaciones.

– Se han emitido 8,979 que tiene que ver con los oficios o las solicitudes de información que hacemos en bloque cuando se trata de supuestamente detenciones arbitrarias, supuestamente malos tratos. Pero de todos, (y) así como lo informé al Comité Contra la Tortura en este periodo, no he recibido ni un solo caso de tortura que haya sido denunciado en la institución que presida. Me reuní también con algunos organismos de la sociedad civil que me dijeron que tenían casos concretos, números de personas, nombres de personas y todo. Cuando les pedí la información pues no la aportaron.

-Nosotros hemos seguido documentando los casos y déjeme decirle que he tenido la oportunidad de visitar los centros penales (y) hacer la verificación penitenciaria y he encontrado algunas situaciones realmente muy buenas.

Marcela Villatoro: En la Procuraduría de la Defensa de los Derechos Humanos se han realizado despidos. ¿Considera que estos despidos fueron legales y que los mismos no violaron los derechos humanos de los trabajadores despedidos?

Raquel Caballero de Guevara: Respecto a los despidos, no ha habido despidos, lo que ha habido es un ajuste de supresión de plazas, pero esa es una cosa que no me compete a mi hablar.

Marcela Villatoro: Recientemente, se conoció que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos puso bajo reserva por 4 años la información de los viajes realizados por su persona. ¿Qué opinión puede darnos al respecto?

Raquel Caballero de Guevara: En cuanto a los viajes en reserva, estábamos teniendo demasiadas solicitudes y como en algunas otras instituciones también han dado esa opción, para dedicarnos al trabajo institucional es que se aplicó esa medida.

-Le aseguro mil por mil que no me fui a un estadio a ver fútbol en ningún país del mundo, así que no hago turismo de ninguna naturaleza, hago trabajo.

-La oficina de acceso a la información pública, que se maneja de una manera muy discreta como debe de ser, pero sí a diario recibe muchas peticiones y damos respuesta a todas y hay organismos que se ponían de acuerdo; el lunes pedía uno información, el martes otro, el miércoles otro, pero bueno se les daba la respuesta, pero últimamente habían estado enviando abundantes peticiones sobre este tema, pero la medida que se tomó, así como se ha hecho en otras instituciones, reservar. porque aparte de que el trabajo que uno realiza es bastante delicado, veíamos (que) no solo se trata de transparencia, sino que se trataba con otra no muy buena intención, entonces, eso es lo que queríamos prevenir.

Marcela Villatoro: ¿qué acciones está haciendo la Procuraduría para proteger los derechos de los niños que se encuentran en estado de abandono de aquellos padres que han sido detenidos por parte del régimen de excepción?

Raquel Caballero de Guevara: Respecto a las acciones para proteger a los niños y niñas de las personas detenidas por vinculaciones con pandillas, hemos tenido trabajos de coordinación con diferentes instancias, tanto con el Instituto de Crecer Juntos y el CONAPINA, ellos tienen un plan nacional de protección a la niñez en estos casos. Nosotros hemos dado acompañamiento a las actividades que están haciendo.

Raquel Caballero de Guevara sobre las preguntas de Cesia Rivas: Yo tengo otra versión de los hechos, no es cierto que estamos viviendo esta situación (una grave violación a DDHH), cuando el Estado permite que en el año 2015 haya miles de asesinados, incluso en el mes, más de 3 mil asesinatos es un Estado fallido. Si el Estado no garantiza la vida de las personas realmente es un Estado fallido; entonces, venimos de situaciones realmente graves. En la línea del tiempo, cada Gobierno ha tenido diferentes opciones para darle respuesta a la población.

Los diputados de Nuevas Ideas no cuestionaron a la actual procuradora y candidata por un tercer periodo.

