Complicidad de la PDDH desembocó la reelección de Raquel Caballero

El abogado Henri Fino dijo en la entrevista de Radio Ysuca que la elección de Raquel Caballero de Guevara como procuradora para la defensa de los derechos humanos en El Salvador, demuestra que buscan a una persona que sea cómplice en guardar silencio de todas las violaciones a DDHH que se cometen por parte del Estado; por lo tanto, “no nos da ninguna esperanza”.

Henri Fino sostuvo que durante su desarrollo institucional, han habido “altas y bajas”, en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) ya que “han habido buenos, malos y mediocres procuradores”.

Así se llega a la actualidad con la procuradora electa por la Asamblea Legislativa el pasado 15 de octubre para estar al frente de la institución por 3 años más, de 2025 a 2028. Siendo su tercer periodo, el primero de ellos de 2016 a 2019 y el segundo de 2022 a 2025.

Respecto a los periodos que ya estuvo al frente de la institución, la gestión de Caballero se caracterizaron “con total opacidad”, planteó Fino, ya que “nunca ha acompañado a las víctimas, nunca ha generado esa tutela que institucionalmente debe”.

Con el actual Gobierno, esa opacidad de la procuradora, Raquel Caballero, se transforma en “silencio y complicidad”, porque “yo no he visto ningún pronunciamiento de ella en contra de las violaciones de los derechos humanos en el periodo del régimen de excepción, que es, no el más grave pero el más evidente”.

Fino sostuvo que el periodo anterior de Bukele (2019-2024) y el actual “ha sido grave” en materia de derechos humanos, mientras que “la procuradora y la procuraduría no han dicho nada en situaciones tan evidentes como el régimen de excepción”.

Fino enlistó los casos que están en la palestra pública y que tampoco la procuradora se ha pronunciado, como el caso de COSAVI, donde los afectados han pedido que les resuelvan sus casos. La detención de los defensores de derechos humanos. El exilio de los periodistas. “No ha dicho absolutamente nada y ese silencio yo he venido sosteniendo que es una complicidad”.

En tanto, la reelección de Caballero “no nos da ninguna esperanza en un momento crucial en el respeto de los derechos humanos. Tendríamos que tener un procurador valiente, luchador, un procurador que en algún momento determinado se enfrente al poder para la restauración de los DDHH de la población”, explicó.

A juicio de Fino, el mayor mérito que tiene Caballero para ser reelecta es “su complicidad, su silencio frente a las violaciones”. “El mensaje que se les manda a la comunidad internacional es que aquí los DDHH no tienen ninguna vigencia. Es muy triste y a veces uno siente asco con esas actitudes”.

