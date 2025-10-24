Hamas y Fatah conversan sobre arreglos posteriores a la guerra en Gaza

Compartir

EL CAIRO/Xinhua

Delegaciones de Hamas y Fatah se encuentran reunidas actualmente en El Cairo para discutir arreglos para la fase de posguerra en la Franja de Gaza, informó este jueves el canal de televisión egipcio Al-Qahera.

La delegación de Hamas está encabezada por el importante líder y jefe negociador Khalil al-Hayya, y la delegación de Fatah está encabezada por el vicepresidente palestino Hussein al-Sheikh y el jefe de inteligencia palestina Majed Faraj, se indicó en el informe.

Además, agregó que El Cairo también organizará conversaciones entre las facciones palestinas sobre la segunda fase del plan de paz para Gaza del presidente de Estados Unidos Donald Trump, y dijo que Egipto está preparándose para organizar una conferencia sobre la reconstrucción de Gaza en la segunda mitad de noviembre.

Por otra parte, el jefe de inteligencia de Egipto, Mahmoud Rashad, se reunió en El Cairo con el secretario general del Frente Democrático para la Liberación de Palestina, Fahd Suleiman, como parte de los esfuerzos de Egipto para alcanzar un consenso nacional palestino sobre la implementación del plan de Trump, informó el canal egipcio.

Hoy con anterioridad, Rashad conversó con el vicepresidente palestino y jefe de inteligencia sobre la segunda fase del plan de cese al fuego para Gaza y reiteró su rechazo a la reciente aprobación por parte del Knesset israelí de una iniciativa sobre la anexión de Cisjordania ocupada.

Después de dos años de conflicto entre Israel y Hamas, un largamente esperado cese al fuego entró en vigor el 10 de octubre gracias a la mediación de Estados Unidos, Egipto, Qatar y Turquía.

A pesar del cese al fuego, al menos 89 personas han muerto y otras 317 han resultado heridas en Gaza desde el 11 de octubre, informaron hoy las autoridades sanitarias de Gaza en una actualización, y agregaron que la campaña militar israelí ha cobrado la vida de 68.280 palestinos y ha lesionado a 170.375 desde el 7 de octubre de 2023.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...