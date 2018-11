Presidente visita a becarios en República Popular China

Yaneth Estrada

El Presidente de la República Salvador Sánchez Cerén visitó ayer a los 34 estudiantes salvadoreños, 23 en pregrado y 11 en posgrados, quienes se encuentran en la República Popular China, luego de romper relaciones con Taiwán el 20 de agosto pasado.

“Son relaciones establecidas recientemente, pero que han avanzado fuertemente. Que ustedes estén acá fue la primera decisión importante, y son decisiones que tienen el propósito de contribuir al desarrollo del país”, destacó el Mandatario.

Además, como parte de este punto de la agenda, el Presidente salvadoreño conoció las aulas y habitaciones, donde los estudiantes realizan sus estudios y donde conviven con otros alumnos, destacándose las excelentes condiciones que China ofrece a los becarios. En la reunión con los académicos se resaltó el enorme esfuerzo que ha hecho que los compatriotas sobresalgan en su preparación para aportar en el futuro a nuestro país en las áreas del conocimiento en las que son formados.

Igualmente, el Gobernante salvadoreño agradeció a los representantes de estas universidades por el trabajo en favor del desarrollo de la humanidad que da la República Popular China, puesto que atiende a numerosos estudiantes de distintas naciones.

Retos e historia

Enfatizó que con esta labor China está pensando en la humanidad, en crear un espacio para una nueva humanidad con mayor conocimiento, que enfrente los retos que tiene esta etapa de la vida, este momento de la historia del mundo.

Los vicerrectores informaron al Presidente sobre el desempeño de los estudiantes salvadoreños, y dejaron claro el esfuerzo con el que están cursando sus estudios, sobresaliendo en sus habilidades académicas y humanas, lo cual pone en alto a El Salvador.

Junto a Salvador Sánchez Cerén estuvieron presentes los ministros de Relaciones Exteriores, Carlos Castaneda; de Educación, Carlos Canjura, y la ministra de Salud, Violeta Menjívar; así como el presidente del Banco Central de Reserva, Óscar Cabrera; el secretario para Asuntos Legislativos y Jurídicos de la Presidencia, Rubén Alvarado; y el subsecretario de Comunicaciones de la Presidencia, Antonio Rivera.

Los académicos representan a la University of International Business and Economics, Zhao Zhongxiu; de la Capital Normal University, Yang Zhicheng; de la Beijing Language and Culture University, Zhang Baojun; de la North China Electric Power University, Li Shuangchen; y el representante del presidente de la Beihang University, Yi Xiaosu.