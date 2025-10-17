Presidente Maduro rechazó autorización de Trump a la CIA para actuar contra Venezuela

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, condenó este jueves 16 de septiembre la política intervencionista de Estados Unidos, tras las recientes declaraciones de Donald Trump en las que admitió haber autorizado operaciones encubiertas de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), para actuar contra la paz y la estabilidad de Venezuela.

Durante el Congreso Nacional de Cocineras y Cocineros de la Patria y el evento por el Día Mundial de la Alimentación, el mandatario venezolano calificó la medida ordenada por Trump como “desesperada” y sin precedentes por su explicitud. «Burda y grosera política intervencionista para cambio de régimen«, subrayó el presidente Nicolás Maduro.

En este sentido, denunció la gravedad de las declaraciones del mandatario estadounidense: «Eso nunca se había visto, siempre lo han hecho, pero jamás ningún gobierno anterior, desde que la CIA existe, dijo públicamente que mandaba a la CIA a matar, a derrocar y a acabar a los países».

El mandatario hizo referencia a históricos golpes de Estado en América Latina, en los que la CIA estuvo involucrada, citando los casos de los presidentes Guatemala (1954), Juan Jacobo Árbenz; República Dominicana (1965), Juan Emilio Bosch Gaviño; Brasil (1964) João Goulart; y Chile (1973) Salvador Allende. Recalcó «todos los Gobiernos derrocados y los presidentes asesinados por la CIA e incluso a Mohammad Mosaddeq en Irán (1953)«.

Asimismo, manifestó que la CIA, con el paso del tiempo, «desclasificó documentos que comprueban su participación, pidiendo incluso perdón en algunos casos, lo que calificó de inmoralidad»

El presidente también mencionó que en julio de 2025, Venezuela entregó a 10 terroristas de la CIA, descritos como “convictos y confesos”, a cambio de 252 migrantes venezolanos retenidos en El Salvador.

Estas acciones del gobierno estadounidense buscan intensificar la guerra psicológica para atemorizar y dividir a la población venezolana.

“Nuestro pueblo está claro, unido y consciente y tiene las formas para derrotar esta conspiración abierta contra la paz y la estabilidad de Venezuela”, afirmó el presidente Maduro.

El líder venezolano cuestionó las prioridades de Estados Unidos, señalando que “invierte en guerras” en lugar de atender a los 40 millones de pobres en su territorio.

Además, afirmó que el interés de los “imperialistas” en Venezuela radica en sus recursos, como petróleo, gas, oro y agua.

