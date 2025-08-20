Presentan segunda inconstitucionalidad contra reformas a la Cn. que permiten reelección presidencial indefinida

Compartir

El Movimiento Izquierda Salvadoreña (MIS), con el apoyo de la diputada Claudia Ortiz, presentó este miércoles ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia una demanda de inconstitucionalidad en contra de las reformas a la Constitución de la República que avalan la reelección presidencial indefinida.

Walter Raudales, presidente del movimiento dijo que el sistema judicial está “arrodillado a la clase gobernante”. «Al poner a prueba el sistema judicial, estamos diciéndole que los ciudadanos atendemos el llamado que la misma Constitución nos da para tratar de defenderla cuando intentan destruirla, que es lo que ha pasado».

Es de recordar que el pasado 31 de julio, el oficialismo aprobó y ratificó las reformas a la Constitución para extender el periodo presidencial a 6 años, eliminar la segunda vuelta en las elecciones presidenciales y que la reelección presidencial sea indefinida.

La diputada por VAMOS, Claudia Ortiz, presentó hace dos semanas otra demanda de inconstitucionalidad a las reformas a la Constitución. A la fecha, no ha recibido respuesta.

Entre la argumentación, Walter Raudales destacó que la reforma constitucional aprobada por Nuevas Ideas en menos de 12 horas y con dispensa de trámite, viola el artículo 88 de la misma Carta Magna, ya que dicho artículo establece la alternatividad presidencial como norma para la preservación de la forma de Gobierno.

El MIS así como la diputada Ortiz hicieron un llamado para que otros movimientos sociales se sumen a presentar demandas de inconstitucionalidad en contra de dichas reformas.

“Mientras hay pueblo, hay esperanza. Y aquí todavía hay muchas cosas que, como ciudadanos podemos hacer para evitar el abuso de poder del que somos víctimas todos los salvadoreños”, comentó Ortiz.

La legisladora sostuvo que si hay movimiento social organizado que no esté de acuerdo con el abuso de poder y atropello a la Constitución y democracia, puede hacer uso de la institución.

Sobre los comentarios que realiza la opinión pública referente a el porqué presentar recursos o demanda en una Sala que responde a las órdenes de Casa Presidencial y de Nuevas Ideas, Walter Raudales sostuvo que es importante evidenciar y desnudar su actuar con argumentos.

“Es importante porque si nos quedamos callados, si no los evidenciamos, entonces esa mentira queda. Pero la gente tiene que saber que estos magistrados fueron impuestos y que dentro de estos magistrados también hay personas que pueden hacer la diferencia y eso es lo que nosotros estamos esperando y creyendo”, puntualizó Raudales.

