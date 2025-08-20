FMLN cuestiona detención provisional de Benito Lara tras revocación de medidas sustitutivas

Compartir

La departamental de San Salvador del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) condenó la detención provisional del exministro de Seguridad, Benito Lara, luego de que el juez revocara las medidas sustitutivas que anteriormente había otorgado.

Según Carlos Martínez, secretario departamental del FMLN, esta decisión se da en lo que consideran una ruta hacia la instalación de una dictadura iniciada en 2019 y consolidada en 2021 cuando Nuevas Ideas llegó a la Asamblea y dio más poder al Ejecutivo.

En conferencia de prensa vertida esta mañana, la departamental del FMLN cuestionó la imparcialidad del juez y la validez de los argumentos presentados para justificar la detención.

Martínez sostuvo que no existían argumentos que dieran una base sólida al juez para poder revocar las medidas sustitutivas que tenían. “Porque el juez dice que se basa en la narración de un pandillero contratado por la fiscalía y que para colmo lo tiene fuera del país. ¿Qué garantía puede tener un criteriado de esa naturaleza?”, cuestionó Martínez.

Actualmente, Benito Lara guarda detención en las bartolinas del Centro Judicial Isidro Menéndez, mientras se desarrolla la vista pública.

El proceso judicial también involucra al exalcalde Ernesto Muyshondt y otros imputados, acusados de presuntas negociaciones con pandillas a cambio de votos entre 2014 y 2015. La Fiscalía sostiene que hubo entrega de dinero y promesas de beneficios electorales.

El FMLN calificó el caso como “fabricado” y parte de una estrategia para sostener una narrativa falsa de lucha contra la corrupción. Afirmaron que se trata de una persecución política que busca silenciar voces disidentes, y exigieron que el proceso se apegue a las garantías constitucionales y tratados internacionales de derechos humanos.

