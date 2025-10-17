Por celos inyecta veneno a la prima, quien muere

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Policía Nacional Civil informó la detención de una mujer que habría envenenado a su prima en Sensuntepeque, Cabañas. Según las autoridades el hecho sucedió a inicios del mes, pero fue hasta el 14 del mismo, que la víctima falleció.

A través de sus redes sociales, la institución policial rectificó la publicación del martes 14 de octubre, ya que ese día se informó que en todo el país no se habían registrado homicidios; ese día, falleció la víctima por envenenamiento, su nombre no fue informado por las autoridades.

La víctima es una mujer de 18 años a quien el pasado 02 de octubre, su prima le inyectó veneno, pasó consulta el día siguiente, le recetaron medicamentos, pero el día 10 de octubre se sintió mal y fue ingresada en el hospital de Sensuntepeque con diagnóstico de intoxicación o probabilidades de envenenamiento, informó la institución policial.

Sin embargo, cuenta la PNC, que el 11 de octubre fue referida al Hospital Saldaña en San Salvador y fue ingresada a la Unidad de Cuidados Intensivos; pese a los esfuerzos lamentablemente falleció el día 14 del presente mes, “la causa fue intoxicación por bipiridilo, de forma intencional por tercera persona”.

Según la investigación, Norma Leticia Rodríguez Rodríguez, de 29 años de edad, la inyectó con este químico que es altamente tóxico, debido a celos, ya que la víctima era la actual pareja de su ex novio. Ambas personas fueron capturados en vías de investigación.

En lo que va de octubre, la PNC registra 7 homicidios a escala nacional. En 2025, la PNC registra 56 homicidios, la mayoría de estos son por riñas o por personas que ingieren bebidas embriagantes.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...