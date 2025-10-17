Human Rights First entrega a Cristosal premio de DDHH “William D. Zabel”

Compartir

El mismo trabajo que hoy es honrado internacionalmente, ha sido perseguido, criminalizado y obligado al exilio en El Salvador, frente a la adversidad y gobiernos que no cumplieron su promesa de una vida mejor, frente a manipuladores y autoritarios, la ruta siempre ha sido la misma, estar del lado de las víctimas.

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Human Rights First entregó a Cristosal el Premio William D. Zabel, uno de los mayores galardones globales en derechos humanos, como reconocimiento al compromiso inquebrantable de la organización con la justicia, la rendición de cuentas y la defensa de los derechos humanos en Centroamérica.

Luego de 25 años operando en El Salvador, Guatemala y Honduras, ante un peligro constante, Cristosal abandonó recientemente El Salvador tras una ola de represión gubernamental que incluyó el arresto y encarcelamiento de la abogada Ruth Eleonora López, jefa de la Unidad de Justicia y Anticorrupción, una integrante de alto rango en su equipo.

Para Cristosal, el mismo trabajo que hoy es honrado internacionalmente, ha sido perseguido, criminalizado y obligado al exilio en El Salvador, frente a la adversidad y gobiernos que no cumplieron su promesa de una vida mejor, frente a manipuladores y autoritarios, la ruta siempre ha sido la misma, estar del lado de las víctimas.

El director ejecutivo de Cristosal, Noah Bullock, dijo que este premio no es solo para la organización, sino para quienes han caminado con ellos durante 25 años, entre ellos, personas defensoras de derechos humanos perseguidas en El Salvador, como Fidel Zavala, Alejandro Henríquez, José Ángel Pérez, Ruth López y Enrique Anaya, así como a líderes indígenas guatemaltecos que han defendido el Estado de derecho.

“Lo recibimos con las víctimas y con quienes siguen de pie, familias desplazadas por pandillas y narcotráfico que reconstruyen su vida con valentía, sobrevivientes de crímenes de guerra y lesa humanidad que han buscado justicia por décadas, víctimas y familias de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y asesinatos que, aún con miedo, no descansan hasta volver a abrazar a sus seres queridos”, afirmó.

Bullock reiteró que Cristosal ha conocido la oscuridad, pero esta no dura para siempre, seguirán caminando hasta que sus amigos sean libres y puedan enfrentar la crisis moral, para mostrar decencia, libres de la amenaza del exilio o la prisión.

Uzra Zeya, presidenta de Human Rights First, enfatizó que Cristosal operó más de 25 años frente a un peligro constante, y recientemente salió de El Salvador tras una ola de represión que incluyó el arresto de una integrante de alto rango, sin desanimarse, continúa su trabajo desde el exilio, brinda apoyo legal y psicosocial a víctimas en toda Centroamérica y exige rendición de cuentas a las instituciones poderosas.

“Cristosal es un faro de integridad y valentía, documenta violaciones con rigor, incluso, bajo amenaza directa, nos honra celebrar su labor para proteger a las personas perseguidas y defender el Estado de derecho”, sostuvo.

A pesar de enfrentarse a campañas de desprestigio e intimidación, Cristosal continúa alzando la voz de los sobrevivientes y luchando por sistemas que defiendan la justicia y la dignidad humana.

Sus esfuerzos por exponer las detenciones extrajudiciales, los arrestos arbitrarios y la erosión del debido proceso han llamado la atención regional e internacional sobre el retroceso democrático en la región.

El Premio de Derechos Humanos William D. Zabel se otorga anualmente a un defensor o una organización valiente que defiende los valores de justicia e igualdad, personificados por su homónimo, William D. Zabel, cofundador de Human Rights First y veterano defensor mundial de los derechos humanos.

