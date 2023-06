Población califica con 4.8 trabajo de alcaldías, según encuesta del IUDOP

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

La más reciente encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) sobre la “Evaluación ciudadana del cuarto año del Gobierno del presidente Bukele, del segundo año de la Asamblea Legislativa y alcaldías, y del trabajo de la Corte Suprema de Justicia”, detalló que la población calificó con 4.8 el segundo año de gestión de las municipalidades.

De acuerdo a los datos del IUDOP, en este segundo año de gestión, el 46.8% de la población consultada aseguró que el alcalde y concejo municipal no ha cumplido en nada sus promesas de campaña, solo el 7.2% dijo que cumplió en mucho. El 46.5% de los salvadoreños manifestaron estar nada satisfecho con el trabajo de la alcaldía en su municipio, mientras, el 25.7% se mostró poco satisfecho y únicamente el 8% muy satisfecho.

Entre las principales causas por las cuales la población considera que el municipio donde vive ha empeorado está, porque no han hecho nada o incumplido sus promesas, no ha mejorado lar ecolección de desechos y hay basura en las calles, no atienden e ignoran las necesidades de la gente; aumento de los impuestos municipales, no han reparado las calles y mala reubicación o desalojo de los vendedores.

Laura Andrade, directora del IUDOP, enfatizó que la baja nota de las municipalidades es porque la población identifica cambios muy leves, posiblemente relacionado por las decisiones gubernamentales tomadas a los fondos para cada alcaldía y la dificultad enfrentada desde la pandemia debido a la reducción del FODES.

Omar Serrano, vicerrector de Proyección Social de la UCA, explicó que la población le otorga a los diputados de la Asamblea Legislativa una nota de 7.19 a dos años de gestión; sin embargo, el 51.6% de los consultados aseguró que poco o nada le han beneficiado las leyes aprobadas por el órgano Legislativo

“El 52.6% de los encuestados cree que los diputados representan a otros cuando votan en la Asamblea Legislativa, de ellos, el 25.2% dijo que beneficia al presidente, 13.1% a su partido y 14.3% a ellos mismos”, agregó.

Entre tanto, el 49.2% de la población cree que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tiene un buen desempeño y 10.3% un muy buen desempeño, aunque el 63.4% considera que el gobierno influye mucho o algo en las decisiones tomadas por los jueces.

El estudio reveló que el presidente Nayib Bukele tuvo una calificación de 8.48 en el cuarto año de gestión, la cual en su mayoría se debe al trabajo en el tema de Seguridad Pública. Dentro de los fracasos de esta administración están los vinculados a la economía, inversión de dinero público en bitcoin, desempleo, en menores proporciones el arresto de personas inocentes durante el Régimen de Excepción, entre otros.