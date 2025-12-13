PNC detiene a sujeto que lesionó con arma blanca a otro hombre

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Policía Nacional Civil informó la detención de Samuel de Jesús Cortez Flores quien habría lesionado a otro hombre con arma blanca, causándole heridas de gravedad en el abdomen y brazo.

Los hechos ocurrieron en la colonia El Cambio, en Nejapa, San Salvador Oeste, según información de la PNC.

Después de cometer el delito, el sujeto intentó evadir la justicia pero gracias a la reacción rápida de los equipos, fue capturado. El hechor será remitido por lesiones agravadas.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...