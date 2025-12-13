Página de inicio » Nacionales » PNC detiene a sujeto que lesionó con arma blanca a otro hombre 

PNC detiene a sujeto que lesionó con arma blanca a otro hombre 

Redacción Nacionales 13 diciembre, 2025 Nacionales Comentarios desactivados en PNC detiene a sujeto que lesionó con arma blanca a otro hombre  192 Vistas

Compartir
        
Redacción Nacionales
@DiarioCoLatino

La Policía Nacional Civil informó la detención de Samuel de Jesús Cortez Flores quien habría lesionado a otro hombre con arma blanca, causándole heridas de gravedad en el abdomen y brazo.

Los hechos ocurrieron en la colonia El Cambio, en Nejapa, San Salvador Oeste, según información de la PNC.
Después de cometer el delito, el sujeto intentó evadir la justicia pero gracias a la reacción rápida de los equipos, fue capturado. El hechor será remitido por lesiones agravadas.

Ver también

PNC detiene a sujeto que atropelló a peatón en carretera 

Compartir        Redacción Nacionales @DiarioCoLatino La Policía Nacional Civil reportó esta mañana que un peatón falleció tras …

© 1890-2025 Diario Co Latino | Todos los derechos reservados. Publicación de la Sociedad Cooperativa de Empleados de Diario Latino de R. L.