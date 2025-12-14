Comenzó en Chile la segunda vuelta de las elecciones presidenciales

Compartir

Santiago de Chile/Prensa Latina

Los chilenos comenzaron hoy a votar en la segunda vuelta de los comicios para escoger al futuro presidente entre Jeannette Jara y José Antonio Kast, dos candidatos de tendencias diametralmente opuestas.

Cerca de 15,7 millones de personas están convocadas para participar en el evento, donde el voto es obligatorio y quienes no presenten alguna de las causales válidas para ausentarse pueden recibir multas de entre 35 y 105 dólares.

Hasta antes de la apertura de las urnas, unas 132 mil personas se excusaron ante Carabineros por encontrarse a más de 200 kilómetros de distancia de su centro y la cifra crecerá con el paso de las horas.

También quedan eximidos de sufragar quienes viajaron al extranjero, sufran una enfermedad certificada por un médico o estén inscritos en el registro de personas con alguna discapacidad.

De acuerdo con el Servicio Electoral (Servel), el órgano rector de los comicios en el país, funcionan en todo el territorio nacional unos tres mil colegios, si bien algunos aún aguardan la constitución de las mesas por la ausencia de los vocales.

Los centros permanecerán abiertos desde las 08:00 hora local hasta las 18:00, a menos que en ese momento haya personas haciendo fila para ejercer su derecho al sufragio.

El Servel estima que el proceso será muy fluido por existir solo una boleta con dos nombres a escoger, estimando en un minuto el tiempo requerido por cada ciudadano.

Tras el cierre de las urnas, el organismo señaló que a las 19:00 horas comenzarán a darse los datos preliminares y una hora después habrá un resultado o una tendencia irreversible.

Según las informaciones divulgadas aquí, José Antonio Kast sufragará en el Colegio Ana María Mogas, de la comuna de Paine, provincia de Maipo, y Jeannette Jara en el Liceo Federico García Lorca de Conchalí, en el norte de Santiago.

El presidente Gabriel Boric, como es habitual, votará en su natal ciudad de Punta Arenas, capital de la región de Magallanes, y luego se trasladará hasta La Moneda, donde aguardará los resultados.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...