Luciérnagas en El Mozote: Una película que repite la narrativa oficial sobre la guerra

César Villalona

Nayib Bukele dijo que la guerra de El Salvador fue un acuerdo entre la guerrilla y los ricos para asesinar al pueblo. Esa misma idea se vende en la película Luciérnagas en El Mozote, recién estrenada en el país con el apoyo del Gobierno.

El argumento de la película es simple: Inicia con la masacre cometida por el Ejército en la comunidad de El Mozote, en diciembre de 1981; un niño de 8 años sobrevive a la matanza y es rescatado por una unidad guerrillera; guerrilleros y militares libran varios combates; la guerrilla le pone una trampa al coronel Domingo Monterrosa, al permitir que el Ejército capture un falso transmisor radiofónico de Radio Venceremos, el cual contenía una bomba; cuando el coronel Monterrosa traslada el transmisor en un helicóptero, el jefe de la unidad guerrillera le ordena al niño detonar un dispositivo electrónico para que la bomba estalle y mueran el coronel y otros oficiales que lo acompañaban; finalmente, el niño le dice al jefe de la unidad guerrillera, que tanto los militares como los guerrilleros son asesinos y que el pueblo es la víctima de su confrontación.

El cierre de la película repite, exactamente, la narrativa de Bukele sobre la guerra. Eso es suficiente para entender la motivación política del filme. Pero hay otras falsificaciones y omisiones no menos importantes:

1. En la masacre de El Mozote se omiten violaciones, torturas y otras atrocidades que culminaron con los asesinatos. También se omite el contexto histórico, es decir, la guerra que vivía el país y las causas que la provocaron: Represión de la dictadura militar contra el pueblo, fraudes electorales, asesinatos perpetrados por los escuadrones de la muerte, entre otras. Para alguien que no conozca la historia de los últimos 60 años (digamos), la confrontación entre Ejército y guerrilla en los alrededores de El Mozote parecería como una pelea entre vándalos mientras la comunidad es víctima del fuego cruzado, como dijo el niño en una de sus críticas al jefe guerrillero.

2. En la película no aparece Rufina Amaya, sobreviviente de la masacre y quien ofreció múltiples testimonios de los hechos. Esa omisión es un irrespeto a la verdad histórica y a la labor realizada por Rufina.

3. La película se burla de la capacidad militar de la guerrilla, y sobre todo del ERP (que operó en esa zona con extraordinaria capacidad militar), pues los guerrilleros y las guerrilleras aparecen como inútiles combatientes, que exponen sus pechos, no se protegen con parapetos y son fácilmente liquidados.

4. Al utilizar a un niño para matar a Monterrosa, los combatientes revolucionarios aparecen como seres desalmados, que incitan a un menor de edad a cometer un asesinato, aunque pueda parecer justo. No se trata de ciencia ficción, sino de una falsificación histórica con fines difamatorios.

5. Cuando murieron Monterrosa y los que le acompañaban en el helicóptero (se omite que iba un sacerdote), el niño debía tener 11 años, pues ese hecho ocurrió en octubre de 1984. Pero resulta que en la película el niño es el mismo de 1981, no ha crecido ni un centímetro. Pareciera que entre la masacre y el asesinato de Monterrosa pasaron tres o cuatro días.

Hay más “errores”, pero esos son suficientes para entender, como se dice en España, la “mala leche” de quienes hicieron la película.

