PNC arresta a motociclista ebrio tras muerte de su acompañante

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Policía Nacional Civil (PNC) detuvo a Carlos Alfredo Padilla Rivas, de 21 años, luego de manejar bajo los efectos del alcohol en una motocicleta donde su acompañante falleció tras accidentarse.

Según la PNC, Padilla Rivas manejaba una motocicleta, perdió el control y se accidentó, su acompañante falleció de inmediato. El hecho ocurrió esta madrugada sobre la calle principal que conduce de Ciudad Barrios a Chapeltique, en San Miguel Norte.

La prueba de alcotest realizada determinó 102° de alcohol, por lo cual, será remitido por los delitos de homicidio culposo y conducción peligrosa.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...