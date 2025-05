PNC bloquea paso a organizaciones que piden libertad de capturados de Cooperativa El Bosque

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

Las organizaciones del Movimiento para la Defensa de la Clase (MDCT) y el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP) tenían planeado un plantón en las cercanías de la Policía Nacional (PNC) de Lourdes Colón, específicamente en el lugar conocido como el “Penalito de Lourdes” donde están detenidos el abogado Alejandro Henríquez y José Ángel Pérez, presidente de la Cooperativa El Bosque, y pastor de la Iglesia Elim.

Sin embargo, el perímetro hacia el “Penalito de Lourdes” fue acordonado por aproximadamente 100 elementos de policía quienes impidieron el paso a las organizaciones, que piden la liberación del pastor y presidente de la Cooperativa El Bosque, José Ángel Pérez y Alejandro Henríquez, integrante del Foro del Agua y abogado de las familias de la comunidad.

Marisela Ramírez, representante del BRP, calificó de “aberrante” que después de finalizada la guerra, regresar a un panorama en donde la gente pobre debe ir a suplicar con niños y ancianos, que les dejen vivir dignamente.

“No es posible que después de tanto trabajo, sudor y sangre derramada en un pequeño país, que como resultado fue creada la PNC ahora esté criminalizando la protesta y a los pobres, no es justo estar rodeados por tantos efectivos militares, solo por solidarizarse de manera pacífica con las personas capturadas”, sostuvo.

Mientras tanto, Ingrid Escobar, directora del Socorro Jurídico Humanitario (SJH), dijo que llegaron hasta el Penalito de Colón” a pedir la libertad de los compañeros capturados arbitrariamente, solo por el hecho de acompañar a una comunidad en la defensa de sus tierras.

“Los diputados, funcionarios y allegados de Bukele ellos sí tienen derecho a la vivienda y no alquilada, pero no les alcanzan los 4,300 dólares más los 11 mil para contratar a su familia, sino deben pedirle dinero al Banco Hipotecario para tener acceso a viviendas lujosas, no como las pobres del cantón El Triunfo”, enfatizó Escobar.

Héctor Rodríguez, del MDCT, denunció que mientras se llevaba a cabo la manifestación pacífica donde están detenidos al abogado Alejando Henríquez y el presidente de la Cooperativa El Bosque, Ángel Pérez, cerca de cuatro camiones con policías vestidos de civil, incursionaron al cantón El Triunfo para intimidar a los habitantes ante la amenaza de desalojo programada para el próximo 22 de mayo.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...