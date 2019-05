Plan de contingencia en aduanas es extendido hasta el 20 de mayo

Rosmeri Alfaro

@DiarioCoLatino

Las aduanas de Centroamérica acordaron mantener el plan de contingencia hasta el 20 de mayo, a fin de solventar los problemas generados con la implementación de la Declaración Única Centroamericana (DUCA).

El director de Aduanas, Armando Flores, consideró como legítimo el reclamo de los transportistas, de que la DUCA T, de tránsito, es más compleja que el documento anterior. Según los empresarios del transporte, han reportado pérdidas diarias de $400 millones por la paralización del paso de mercancías, entre los diferentes países y eso tiene que ver con problemas en el llenado y transmisión de las DUCAS.

“En cuanto a las pérdidas, yo creo que es importante que esta discusión sea lo más fundamentada posible para evitar generar una guerra de cifras, porque ayer me decían $100 millones por día, ahora me dicen $400 millones; me parece que hay que evitar sacarse de la manga de la camisa un dato”, dijo en una entrevista radial.

Flores, aclaró que el DUCA no es un proyecto de la Dirección General de Aduanas, sino que es una iniciativa regional coordinada por la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA), por lo que ayer (lunes) transmitió el sentir de los transportistas y la petición de simplificar la DUCA T.

“La DUCA es un proyecto regional, no es de la aduana salvadoreña, es decir, aunque a mí me ahorcaran por la DUCA yo no puedo decir: la DUCA se quita, se cambia, se modifica porque es un proyecto centroamericano”, expuso. El titular de Aduanas informó que se reunió con transportistas, para discutir la problemática y entendieron que “darle marcha atrás al DUCA puede empeorar el proceso”.

“Las cuatro gremiales de trasporte internacional de carga coinciden en que es inconveniente parar la DUCA, más bien hay que trabajar en esta contingencia que tenemos para ir sacando los problemas que hay todavía (…) ellos nos han pedido que nosotros gestionemos ante la SIECA, las demás aduanas y el Consejo de Ministros de las Integración Económica Centroamericana, el que se simplifique la DUCA T y lo haremos”, detalló Flores.

A partir de ese acuerdo, los transportistas asumieron la responsabilidad de no continuar con el llamado a paralizar labores el miércoles.

El funcionario afirmó que las dificultades de El Salvador, son pocas comparadas con el resto de países centroamericanos. “La operación en El Salvador destaca positivamente en los números. Hasta el lunes llegamos a 79 millones de dólares de la mercancía amparada de la DUCA F y la DUCA D; $709 millones de dólares en 6 días, con 3 días un poco irregulares. En esos seis días hubo 2,282 DUCAS, que ya fueron pagadas; además, en ese mismo periodo hubo 6,900 DUCAS T de tránsitos que fueron transmitidas, iniciadas y finalizadas”, dio a conocer el director.

Armando Flores, reiteró que la implementación de la Declaración Única Centroamericana, no es exclusiva de El Salvador y que lo que se está haciendo en la aduana salvadoreña, ha ayudado “bastante” a aminorar los problemas.