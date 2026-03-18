Piden audiencia de revisión de medidas para Sabino Ramos gestor cultural

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El Movimiento de Trabajadores Despedidos y el Movimiento por la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora solicitaron al Juzgado contra el Crimen Organizado una audiencia de revisión de medidas para Sabino Antonio Ramos Cruz, dirigente sindical y gestor cultural de Panchimalco, capturado en abril de 2022 bajo el régimen de excepción.

Guillermo García, abogado de Sabino Antonio Ramos, consideró que la Fiscalía General de la República (FGR) no ha podido más que anexar ocho folios, que solo consta de un cuadro donde hacen ver a Sabino como un soldado de una estructura de pandillas; en el acta de captura, la Policía Nacional Civil lo hace ver como colaborador, pero en el perfil delincuencial de la misma PNC no aparece ningún acto que se le atribuya o que esté perfilado como parte de la estructura criminal.

Por lo tanto, “hay una gran contradicción, aparte de esto es una persona de 79 años de edad. Estos son realmente los delitos de lesa humanidad de los cuales el informe recientemente elaborado y presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos refleja que este gobierno sigue cometiendo delitos de lesa humanidad”.

Recientemente un grupo de expertos presentó ante la CIDH un informe sobre violaciones a derechos humanos y crímenes de lesa humanidad cometidos por el gobierno de Nayib Bukele.

García destacó que este informe refuerza lo que se sabe: “las detenciones ilegales y arbitrarias, las muertes en manos del Estado, porque hasta hoy, no hemos podido constatar si el compañero Sabino Antonio Ramos Cruz se encuentra vivo”.

Por lo cual, el gobierno “tendrá que responder cuando se recupere la democracia y el Estado constitucional de derechos en este país”.

Sobre el caso de Sabino, le han informado que se encuentra recluido en el Penal de Usulután. Los familiares, pese a ser de escasos recursos económicos, le llevan el paquete con gran esfuerzo. “Hoy son los familiares los que llevan todo este tipo de insumos, cuando es el Estado el que está obligado a brindárselos, por Constitución y por Ley, la Ley Penitenciaria establece eso. El sistema penitenciario tiene un presupuesto para la alimentación, para el vestuario de las personas privadas de libertad, para sus tratamientos, para pagarles a los miembros del equipo técnico; o sea, no tienen por qué los familiares estar cargando con esta responsabilidad”, lamentó el abogado.

A juicio del abogado, esta situación es “anómala” y se presta para “cuestiones de corrupción”, porque la Dirección General de Centros Penales, hasta hoy, “no ha dado cuenta sobre lo que le ha ingresado de los familiares que depositan”.

Sabino es mucho más que un gestor cultural con más de 35 años de trayectoria; es un líder indígena, sindicalista y artista popular. En esencia, es un hombre cuya vida entera ha sido dedicada a tejer la sociedad de su comunidad. Contaba con fuero sindical como miembro del Sindicato de Trabajadores de la Alcaldía de Panchimalco.

Billy Calle, de la Asociación Salvadoreña Sindical Independiente de Trabajadores y Trabajadoras de las Artes y las Culturas (ASITAC), manifestó que la captura de Sabino Ramos representa un golpe a la cultura, debido a su colaboración en los “Chapetones”, una danza cultural de Panchimalco.

Héctor Rodríguez, del MDCT, recordó que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha instado a El Salvador a respetar el fuero sindical de trabajadores como Sabino Ramos. “En el informe de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, con fecha 10 de febrero de 2025 de la OIT, instó al gobierno a poner fin a los actos de violencia, persecución y encarcelamiento de personas y organizaciones sindicales”, dijo Rodríguez.

“La OIT también condenó el encarcelamiento de Lolita Almendariz, demandó el esclarecimiento de las muertes del compañero José Leónidas Bonilla, quien había sido capturado el 23 de abril de 2023 y falleció el 3 de septiembre de ese mismo año, “una de las muertes catalogada como crimen de lesa humanidad”, también demandó la libertad de Don Sabino Ramos; es decir, “desde el 10 de febrero, la OIT ha instado al gobierno, dado que no existen pruebas algunas, a respetar el fuero sindical del que tienen los compañeros”, puntualizó Rodríguez.

Los movimientos pidieron la libertad para Don Sabino Ramos, ya que aseguran que su captura fue “arbitraria, ilegal, sin fundamento alguno”.

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