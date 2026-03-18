Vidalina Morales recuerda la “guinda de marzo” y advierte sobre impactos de la minería

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La lideresa comunitaria Vidalina Morales participó en el programa televisivo Encuentro con Julio Villagrán, donde abordó la memoria histórica de la comunidad Santa Marta, en Cabañas, y alertó sobre los riesgos actuales vinculados a proyectos mineros en El Salvador.

Durante la entrevista, Morales situó su testimonio en una fecha simbólica: el 17 y 18 de marzo de 1981, días que la comunidad conoce como “la guinda”, cuando cientos de familias campesinas fueron forzadas a huir en medio de operativos militares durante el conflicto armado. Según relató, habitantes de los cantones Santa Marta y Peña Blanca abandonaron sus hogares bajo bombardeos, persecución militar y ataques constantes.

“Era huir o morir”, resumió Morales, al describir el desplazamiento masivo hacia Honduras. En su relato, destacó el cruce del río Lempa como uno de los momentos más trágicos, debido a que las compuertas de la represa fueron abiertas, elevando el caudal en plena estación seca. Esto provocó la muerte de numerosas personas, entre ellas niños y niñas que no lograron sobrevivir a la corriente ni a los ataques armados.

La lideresa enfatizó que estos hechos no son aislados, sino parte de una memoria colectiva que sigue marcando a comunidades rurales empobrecidas. “Pueblo que olvida su historia no se la merece”, expresó, subrayando la importancia de mantener viva la memoria histórica como base para comprender los conflictos actuales.

Morales también recordó que, tras el desplazamiento, miles de salvadoreños se refugiaron en campamentos en Honduras, particularmente en Mesa Grande, donde permanecieron durante seis años antes de retornar organizadamente en 1987. Este proceso, señaló, fue clave para la reconstrucción comunitaria y el fortalecimiento de la organización social en zonas rurales.

Lucha contra la minería

En el segundo eje de la entrevista, la lideresa de Santa Marta abordó el tema de la minería metálica, una problemática que, según afirmó, ha generado división social, violencia y amenazas en diversas comunidades del país. En ese contexto, reconoció el papel de líderes como Marcelo Rivera, quien desde principios de los años 2000 alertó sobre los riesgos de la explotación minera en Cabañas.

Rivera fue asesinado en 2009 tras denunciar la presencia de empresas extractivas, un hecho que Morales calificó como un punto crítico en la lucha ambiental. “Hay que darle honor a quien honor merece”, afirmó, al tiempo que recordó otros casos de violencia contra defensores del medioambiente en la zona, como Dora Sorto.

La lideresa también mencionó el papel de diversos sectores en la oposición a la minería, incluyendo la Iglesia Católica, universidades y organizaciones sociales. En particular, destacó pronunciamientos de la Conferencia Episcopal y estudios académicos que evidenciaban el rechazo mayoritario de la población a estos proyectos.

En relación con las empresas mineras, Morales hizo referencia a la compañía Pacific Rim, que impulsó proyectos de exploración en Cabañas y posteriormente demandó al Estado salvadoreño ante el CIADI por la negativa de otorgar permisos de explotación. El litigio, que se extendió por varios años, concluyó con un fallo favorable para El Salvador. Pacif Rim reclamaba a El Salvador 302 millones de dólares.

A juicio de Morales, este caso evidencia los riesgos que enfrentan los países al permitir inversiones extractivas sin considerar sus impactos sociales y ambientales. “No existe minería verde”, sostuvo, al advertir sobre el uso de sustancias tóxicas como el cianuro y la contaminación de fuentes de agua.

Asimismo, señaló que El Salvador, debido a su reducido territorio de 21 mil kilómetros cuadrados, y alta densidad poblacional, no tiene condiciones para desarrollar este tipo de industria sin comprometer la vida de las comunidades. En ese sentido, insistió en la necesidad de apostar por alternativas como la agroecología, que permitan un desarrollo sostenible y respetuoso con el medioambiente.

Vidalina Morales hizo mención de experiencias mineras en otras zonas del país, como Santa Rosa de Lima, en La Unión, donde la minería artesanal ha dejado secuelas ambientales visibles, especialmente en ríos contaminados, con el río San Sebastián, cuyas aguas no sirven ni para el riego.

Finalmente, Morales hizo un llamado a reflexionar sobre el modelo de desarrollo que se impulsa en el país. “Hay que repensar qué es lo que realmente le conviene a El Salvador”, concluyó, reiterando que la defensa del territorio y los recursos naturales sigue siendo una lucha vigente para muchas comunidades.

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