Pericos revisten su plumaje

Diego Guzmán

@Diegoolguzman

Santa Tecla, vigente campeón del fútbol salvadoreño, presentó ayer a los siete elementos que se suman a sus filas para tratar de conseguir el bicampeonato en el torneo Clausura 2019, que inicia el fin de semana.

Los pericos ficharon a los nacionales: Erick Rivera, Nelson Alvarenga, Adalberto Hernández, Wilfredo Cienfuegos y Oscar Sorto, salvadoreño procedente del Galaxy de la MLS.

Mientras que Gaston Colman, proveniente del Progreso de Paraguay, y Matías Soto, procedente del Rampla Junior de Uruguay, son los extranjeros que se unen al portero mexicano Joel Almeida, como los jugadores foráneos de los pericos.

Pero eso no es todo, los tecleños también fortalecieron su cuerpo técnico, ya que suman a sus filas al uruguayo Sergio Migliacchio, como preparador de porteros del equipo mayor y divisiones inferiores.

Con respecto al cuarto extranjero, la junta directiva tecleña comentó que están evaluando quien será el sustituto del brasileño Ricardo Ferreira, quien no renovó contrato y jugará con Isidro Metapán.

René Guevara, dirigente de Santa Tecla, dijo que los refuerzos enriquecerán el plantel comandado por el argentino Cristian Díaz, con miras al certamen que esta por iniciar.

“La calidad de refuerzos nos permitirá escalar un peldaño más en nuestro nivel deportivo. Además, el torneo que viene será muy fuerte, ya que los demás equipos también se están reforzando bien”, dijo Guevara.

Por su parte, Cristian Díaz, técnico de los pericos, dijo que los jugadores extranjeros serán de gran valía, ya que tienen las características que él requería.

“Soto es un defensa central que maneja bien los dos perfiles y también puede jugar como lateral, mientras que Gastón Colman es un centro delantero zurdo de los que no abundan”, expresó el entrenador sudamericano.

En tanto, Gastón Colman reveló que Nicolás Fagúndez y Valdemar Acosta lo convencieron para fichar con Santa Tecla.

“Hablé con el profesor Gastón Ramondino (asistente de Díaz), quien me dijo que viniera al fútbol salvadoreño. No obstante, charlé con dos amigos, (Nicolás Fagúndez y Valdemar Acosta) que me hablaron muy bien del país y de Santa Tecla, por ello no dude en decir sí a la propuesta”, contó Colman.

Los pericos inaugurarán oficialmente el Clausura 2019, enfrentando a Pasaquina, en el estadio Atlético Las Delicias.