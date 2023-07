PDC presenta a sus precandidatos a diputados y alcaldes por San Salvador

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

El Partido Demócrata Cristiano (PDC) presentó este jueves a sus precandidatos a diputados y alcaldes por el departamento de San Salvador. El secretario general y actual diputado en la Asamblea Legislativa Reynaldo Carballo fue quien los presentó ante la prensa.

El PDC o “el partido del pescadito”, como popularmente los salvadoreños le dicen, presentó a Sonia Karina Palacios de Quezada, Roberto Eduardo Calderón Barahona, Ricardo Giovanni Sibrián Chávez y a Cristóbal Cuéllar como precandidatos por el departamento de San Salvador.

“Bienvenido a la nueva Democracia Cristiana, Roberto Calderón, quien es precandidato a diputado por el departamento de San Salvador, es un reconocido Abogado de la República, dirigente deportivo, Secretario General del Comité Olímpico de El Salvador, gerente legal del INDES (Instituto Nacional de los Deportes), un apasionado por el deporte”, comentó Reinaldo Carballo.

Mientras que los precandidatos a alcaldes y su concejo de San Salvador son: José Andrés Hernández, para San Salvador Centro. Marina de la Cruz, San Salvador Norte. René Canjura, para San Salvador Oeste. Marvin Brenes, San Salvador Este, y Abraham Zuleta, para San Salvador Sur.

“Gracias a Dios está renaciendo la nueva democracia cristiana, gracias por la confianza de creer en mí para levantar poco a poco el partido, no es tarea fácil, pero puse este proyecto como todos en las manos a Dios”, agregó Carballo.

Carballo afirmó en conferencia de prensa que en el PDC no se ha inscrito un precandidato a presidente. “Por ahora no tenemos candidatos para las presidenciales, porque no tenemos un candidato que pueda ganarle al presidente actual; si lo encontráramos, con todo gusto lo pusiéramos a competir, y eso es lo que nos tiene únicamente compitiendo para los diputados, municipios y Parlacen”.

También dijo que por el momento no han recibido ninguna solicitud de otros institutos políticos para hacer coalición en las próximas elecciones. “Si viniera una, vamos a tener que analizarla y ver que realmente el partido tenga un perfil votable y que pueda unirse a la nueva democracia cristiana”; sin embargo, dijo que la Comisión Política del partido ha mandado competir solos.

Carballo se ha caracterizado por ser uno de los diputados aliados al oficialismo; de los que aprueban mes a mes las prórrogas al régimen de excepción, de los que aprueban todo lo que llega de Casa Presidencial sin cuestionar las normativas.