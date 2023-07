ARENA busca ser una alternativa política competitiva en elecciones 2024

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

El diputado por Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Ricardo Godoy, dijo que los precandidatos presidenciales, Joel Sánchez e Hilcia Bonilla “son salvadoreños auténticos” que muestran preocupación por los problemas del país.

Sánchez y Bonilla fueron propuestas desde las organizaciones sociales; en ese contexto, Godoy explicó que la sociedad civil no es un partido político, pero sí es un conglomerado de ciudadanos. “Constitucionalmente no pueden presentar una oferta electoral, constitucionalmente, los vehículos para poder participar y aspirar a los cargos de elección popular son los partidos políticos”, recordó Godoy en declaraciones a la prensa.

“En Joel e Hilcia encontramos a salvadoreños auténticos que tienen una preocupación muy real de que en nuestro país hace falta seguir el proceso de transformación, pero también enfocados en atender las problemáticas, que, hasta este día, siguen sin ser atendidas”, destacó el tricolor.

El legislador de derecha sostuvo que Joel e Hilcia y todos los precandidatos en ARENA, reconocen que ARENA “es el instituto político que realmente tiene la capacidad territorial y estructural para poder ser una alternativa democrática para todo el pueblo salvadoreño”.

ARENA realizará este domingo 16 de julio las elecciones internas donde se elegirán las candidaturas que los representarán en elecciones legislativas, municipales, Parlamento Centroamericano, Presidencia y vicepresidencia de la República. ARENA participaría en todas las elecciones. Estas se desarrollan en febrero (presidenciales) y en marzo (el resto) de 2024.

“Nosotros lo que tenemos claro es que queremos convertirnos en una alternativa competitiva; no solamente por participar; no solo para cumplir un requisito, queremos demostrarle a la sociedad salvadoreña que nosotros somos una alternativa política competitiva en la que podamos garantizar que hay rostros nuevos, que hay salvadoreños que han mostrado su interés después de no haber participado en ningún instituto político y de no tener pasado político”, destacó Godoy.

El legislador planteó que el oficialismo, desde que conoció la precandidatura de Joel Sánchez, ha señalado que es desconocido. “Qué bueno porque es donde ARENA está constatando que viene en un proceso de transformación, en el que la oferta electoral hoy son personas que no tienen este pasado (político) y que lo único que tienen por delante es ofrecer la garantía de una buena gobernabilidad en nuestro país, en donde podemos presentar soluciones a los problemas que siguen siendo no atendidos en nuestro país”, puntualizó Godoy.

“Esperamos garantizarles a los salvadoreños que nuestros candidatos tengan una visión clara y muy sensata enfocada a solucionar los problemas de la familia de El Salvador”, concluyó el legislador.