Partidos de derecha solo venden humo, no hay propuestas: Víctor Suazo

Joaquín Salazar

@JoakinSalazar

El diputado del grupo parlamentario del FMLN Víctor Suazo aseguró que la única fórmula presidencial capaz de gobernar el país y con propuestas concretas para beneficio del pueblo es la del FMLN con Hugo Martínez y Karina Sosa. El parlamentario explicó que este jueves profesionales de la sociedad civil se adhirieron a la fórmula presidencial del FMLN, porque consideran que es la única fórmula presidencial que tiene propuestas concretas para beneficio de las grandes mayorías populares.

“Hugo y Karina son los únicos que hasta el momento han presentado una plataforma de Gobierno, que está explicado, con propuestas. Los otros partidos no han presentado nada, absolutamente nada. ¿Cuál es la intención de ellos? No les interesa la gente, no tienen compromiso, no tienen idea de lo que van a hacer, porque les interesa solo el poder”, explicó.

Agregó que “la oligarquía de este país apoya a estos partidos de derecha, ARENA y GANA, porque son lo mismo. Ellos solo bombardean en radio y televisión, pero no hacen propuestas sino que solo venden humo, tenemos que hacer la distinción, que el FMLN es la única opción de izquierda. Quieren convencer a la gente, no solo por las ideas, sino que a pura publicidad y compra de voluntades, engañando a la gente”.

En este caso, el diputado criticó al candidato de GANA, quien se hizo la víctima y llamó la atención de la ciudadanía con las protestas frente a la sede del Tribunal Supremo Electoral, donde de manera violenta ingresaron y no permitieron que los empleados salieran del lugar. Ante ello, el parlamentario invitó a los salvadoreños a evaluar el voto y ver propuestas concretas que generen mejoras a la vida de los salvadoreños.

DUI gratis

En otro tema, Suazo explicó que durante el mes de diciembre se podrá renovar el Documento Único de Identidad (DUI) de manera gratuita para quienes lo tengan vencido, como también aquellas personas que se les vence entre diciembre y enero.

“El miércoles se aprobó un decreto que establece que todas las personas que tengan dañado el DUI van a poder sacarlo de manera gratuita, que tendrá que ser sancionado por el Presidente en más o menos una semana, pero lo que ya está vigente y pueden ir ya al duicentro, es para todas las personas que tengan vencido su DUI, totalmente gratuito”, explicó.

Por otro lado, el diputado habló de la necesidad de aprobar una Ley de Inclusión para las personas con discapacidad, a la cual se opone la derecha legislativa.