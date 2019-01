“Para los candidatos presidenciales los debates deberían ser una ley”: Willie Lora

Yaneth Estrada

@caricheop

La segunda edición del Gran Debate de ASDER cuenta con la producción general del periodista dominicano-estadounidense Willie Lora, con más de 28 años de trayectoria en medios como CNN, CBS y FOX. Y como antesala a este esperado espacio para compartir ideas, por los cuatro candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República, Diario Co Latino lo abordó para saber detalles de este importante evento que será transmitido por las 125 estaciones de radio de la gremial y 11 canales de televisión a nivel nacional.

– ¿Cuánto tiempo llevan organizando este debate?

Este trabajo lo comenzamos en agosto del año pasado, cerca de 6 meses. Lo primero fue dónde lo íbamos a hacer, qué días, bajo qué formato y la temática a seguir. Entonces, todo eso se viene trabajando y yo consideré que hiciéramos un debate de propuestas políticas y no de insultos, y con ese desgaste personal que vemos en redes sociales, porque era lo que la gente nos decía en las encuestas, ver a los candidatos, pero interactuando de alguna u otra manera y para levantar el perfil de cada uno, se haría en base a temas concretos, temas de país y con preguntas concretas, porque no queremos hacer un debate que sea un debate más, sino que dé elementos para que el salvadoreño piense que su voto sí tiene peso y que va a votar por el candidato que dé una propuesta más clara y seria para resolver los problemas de país.

Fue así como decidimos hacer un debate diferente que hable de temas como seguridad, economía, salud, porque hay tantos problemas en el país y obviamente no los podemos tratar todos pero sí los principales.

Y eso es importante, porque el país necesita que su candidato le diga “de esta forma vamos a resolver o a comenzar a cambiar la tendencia de ciertos problemas que tenemos”.

Y fue así como hablamos con los 4 encargados de campaña y hasta ahora han estado de acuerdo.

– ¿Qué fue lo más difícil en estos seis meses?

Yo creo que lo más difícil ha sido definir lo mucho que se puede empujar un tema o cuál no, y eso porque hay diferentes intereses al interior de las campañas, pero yo considero que todos los temas de país son importantes para el desarrollo del potencial, para crear un clima seguro para las inversiones. Además, este sería como un examen final para definir quién será el próximo presidente de la República, donde, obviamente, todos los temas son relevantes.

– ¿Cómo se definieron los temas a tratar?

Los temas los definí yo, las preguntas las estoy haciendo yo, porque queríamos que la imparcialidad fuera lo mayor posible. No quería involucrar a ASDER, no era necesario apoyarme en la institución que lo está promoviendo para hacer todo el tema de editorial, ese es un trabajo meramente mío. Y yo quiero que estos debates se conviertan en un interlocutor del salvadoreño común y corriente, quien no tiene la oportunidad de hacer esas preguntas difíciles a los candidatos que yo sí puedo hacer y tengo esa experiencia a nivel regional y latinoamericano, pero también quería hablar con el salvadoreño común que me lleva en el UBER, que se sirve café en un hotel, un médico, el ingeniero, el empresario, todos los niveles sociales para crear preguntas que yo sé que van a resonar en el salvadoreño común y que espera lo mejor de sus candidatos.

– ¿Qué pueden esperar los salvadoreños con el primer debate de vicepresidentes este día?

Yo creo que la cultura del debate es muy saludable y que El Salvador ha venido dando pasos importantes en este sentido, y nosotros ya hemos venido dando pasos importantes. En este concepto estuvimos recientemente en México participando en un simposio internacional de debates presidenciales a nivel mundial y ya estamos a otro nivel y hay un conocimiento de que El Salvador ha ido creciendo y se ha montado en este camino de solidificación de la democracia, y es muy importante que se den estos debates por el hecho de que estamos exponiendo problemas serios de país y al mismo tiempo los candidatos tienen que dar soluciones.

Yo creo que se está llegando a un momento donde los debates podrían convertirse en una ley, donde los candidatos a la República deberían de participar de los debates y que esta sea una calificación para llegar a gobernar. Obviamente, esto se debería regular y estaría por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE), pero tendría una buena finalidad y sería un buen ejercicio para consolidar la democracia y más cuando vemos la historia de El Salvador que ha venido de una guerra, luego unificando la democracia. Yo creo que ese debate ayuda mucho y se utilizan como instrumentos educativos para el país.

– ¿Usted también cuenta con una larga experiencia en producir este tipo de eventos?

Sí, tengo una carrera de entre 27 y 28 años en diferentes medios de comunicación. Estuve 20 años en CNN en español, hice debates en Estados Unidos, en Chile y siempre estuve al frente del programa territorial y, para mí, lo que yo he traído con mi experiencia es todo este conocimiento y adaptarlo a un mercado donde los recursos no son tantos como en otros países, eso te limita mucho, pero se puede mantener la calidad de lo que he venido haciendo. Y lo van a notar en nuestros dos programas, uno mañana (hoy) y otro el domingo, en el set, diseño gráfico, escenografía, quién lo modera, el flujo de producción, la solidez de los contenidos, de las preguntas y todo eso creo que lo hace diferente con un importante nivel y calidad editorial.

– Glenda Umaña será la moderadora este domingo, ¿cómo se integra al proyecto?

Eran cuatro candidatos hombres a la presidencia, así que decidimos que fuera una mujer informada, que conoce, para que fuese un debate balanceado, de nivel e inteligente y que pueda llegarle al salvadoreño común y que se pueda entender en temas difíciles, y ese era el reto de las preguntas, que sean sólidas y concretas.

– ¿Serán iguales ambos debates de presidentes y de vicepresidentes?

El formato es el mismo, pero cambian las preguntas.

– ¿Cómo tomó las críticas en las últimas semanas sobre si el debate tenía los dados cargados?

Algunas cosas me dan risa, yo no soy ni de izquierda, ni de derecha. ASDER no ha tenido contacto con las preguntas porque las hice yo, y como todos saben estoy fuera del país, pero sí estoy interesado en que El Salvador mejore y que consolide su democracia.