Palestina e Irán rechazan plan de paz de Trump para Medio Oriente favorable a Israel

Palestina

Washington / AFP / RT / HispanTv

Francesco Fontemaggi / Jerome Cartillier

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló el martes su plan de paz para Medio Oriente basado en una solución de «dos estados», en la que otorga a Israel una serie de concesiones que se espera provoquen fuertes reacciones entre los palestinos.

«Mi visión presenta (…) una solución realista de dos estados», dijo Trump, dando garantías sin precedentes a su «amigo», el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, quien dijo que este era «un día histórico».

Optimista, el mandatario estadounidense estimó que su iniciativa podría permitir dar «un gran paso hacia la paz».

El futuro Estado palestino solo vería la luz del día bajo varias «condiciones», incluido «un claro rechazo al terrorismo», subrayó Trump al explicar su «muy detallado» plan de 80 páginas.

La Casa Blanca detalló que el plan propone un estado palestino «desmilitarizado».

Asimismo, publicó un mapa con las futuras fronteras que contiene unos 15 asentamientos israelíes, conectados al área de la Franja de Gaza por solo un túnel. Esto técnicamente cumpliría con la promesa de Trump de un estado palestino contiguo.

Jerusalén, en tanto, seguirá siendo «la capital indivisible de Israel», aseguró, aunque también propuso crear una capital del Estado palestino en Jerusalén Este, sin explicar cómo se conciliarán ambas cosas.

Los palestinos quieren hacer de Jerusalén Este, parte de la ciudad ocupada desde 1967 por Israel y luego anexada, la capital del futuro estado al que aspiran.

El primer ministro israelí, por su parte, enfatizó que el plan de la Casa Blanca le daría a Israel soberanía sobre el Valle del Jordán, una gran área estratégica de la Cisjordania ocupada donde el ejército israelí acaba de fortalecer su presencia.

Asimismo, Netanyahu indicó que los refugiados palestinos no tendrán derecho a regresar a Israel, en tanto se dijo dispuesto a acordar con los palestinos «un camino hacia un futuro estado», aunque puso como condición que reconozcan al «Estado judío».

– «Última oportunidad» –

Trump enfatizó su convicción de que los palestinos se merecen «una vida mejor», pero les lanzó una advertencia.

Dijo que había enviado una carta al presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abas, instándole a aprovechar «una oportunidad histórica», quizás «la última», para obtener un estado independiente.

«Le expliqué que el territorio asignado para su nuevo estado permanecerá abierto y sin desarrollar (con colonias israelíes) por un período de cuatro años», dijo.

Trump, un magnate inmobiliario de Nueva York que se jacta de ser un negociador sobresaliente, le confió hace tres años a su yerno y asesor Jared Kushner, un novato político, la espinosa tarea de elaborar una propuesta que probablemente condujera al «acuerdo final» entre israelíes y palestinos.

El objetivo del mandatario republicano: tener éxito donde todos sus predecesores fallaron. Pero la partida promete ser muy difícil.

Según altos funcionarios palestinos, Abas rechazó en los últimos meses las ofertas de diálogo del presidente de Estados Unidos y consideró su plan «ya muerto» antes de conocerlo.

El primer ministro palestino, Mohammed Shtayyeh, instó el lunes a las potencias internacionales a boicotear el plan, que según él fue diseñado «para proteger a Trump de la destitución y proteger a Netanyahu de la prisión».

Trump enfrenta un juicio político en el Senado y Netanyahu lucha contra un creciente escándalo de corrupción.

Poco más de un mes antes de nuevas elecciones en Israel que se anticipan reñidas, Trump también recibió el lunes al principal rival de Netanyahu, Benny Gantz.

Pero fue con «Bibi» que Trump eligió aparecer frente a las cámaras, y el primer ministro israelí, que viajará a Moscú el miércoles para informar al presidente ruso Vladimir Putin de los detalles del plan, no ha ocultado su entusiasmo.

«Señor presidente, su acuerdo del siglo es la oportunidad del siglo», dijo desde la Casa Blanca.

– Hamas y Al-Fatah rechazan plan –

«Les digo a Trump y Netanyahu: Jerusalén no está a la venta, todos nuestros derechos no están a la venta y no son para negociar. Y su acuerdo, [que es] una conspiración, no pasará», dijo Mahmmud Abbás en un discurso televisado.

Bajo el plan, la antigua capital de Jerusalén permanecerá unida bajo soberanía israelí y los sitios religiosos permanecerán abiertos a todo credo. Además, los asentamientos israelíes en Cisjordania serán reconocidos, a cambio de que durante los próximos 4 años su construcción sea congelada.

Abbás ve «imposible» que los palestinos «acepten un Estado sin Jerusalén» y expresó claramente que rechaza el documento propuesto: «‘No’, ‘no’, un gran ‘no’ al ‘acuerdo del siglo'».

– Hamas: plan de paz agresivo –

Un representante del movimiento palestino Hamás ha condenado como «agresivas» las declaraciones del presdente estadounidense Donald Trump sobre su plan de paz en Oriente Medio, que describió como «absurdo».

«Las declaraciones de Trump son agresivas y van a desencadenar mucha ira», afirmó Sami Abu Zuhri, por parte del grupo que gobierna en la Franja de Gaza, regoje Reuters.

El vocero acentuó que «Jerusalén siempre será la tierra de los palestinos» que van a «hacer frente a este plan».

– Hamas y Al-Fatah se unen –

El Movimiento Palestino de Liberación Nacional (Al-Fatah) y el Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (Hamás) anunciaron que representantes de sus organizaciones se reunirán para discutir las medidas que adoptarán en conjunto contra el plan del presidente Donald Trump para Oriente Medio.

El encuentro se realizará en la ciudad de Ramalá (norte de la Cisjordania ocupada). Ambos movimientos han señalado su profundo rechazo al intento estadounidense de camuflajear las intenciones sionistas de Israel, en un acuerdo “sospechoso”.

El jefe de Hamás, Ismail Haniyeh ha indicado quePalestina “no está sujeta a negociación ni venta y compra” e insistió además, en que todos los palestinos deben rechazar este acuerdo.

Ante esta iniciativa, el secretario general de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), Saeb Erekat, ha señalado que los palestinos se retirarán de los Acuerdos de Oslo si Washington oficializa la citada iniciativa proisraelí, a la que algunos han llamado “la bofetada del siglo”.

Hamás y Al- Fatah mantienen una fuerte disputa desde el 2006 cuando el primero ganó las elecciones legislativas en la Franja de Gaza, donde mantiene una plataforma de Gobierno.

– Irán está listo para rechazar el plan de paz –

Irán está listo para oponerse al plan de paz entre Israel y Palestina del presidente de Estados Unidos., Donald Trump, según el portavoz del Ministerio de Exteriores del país, Seyyed Abbas Mousavi, a través de su cuenta en Twitter.

El vocero señaló que «dada la urgencia e importancia de la cuestión de Palestina y la enorme conspiración detrás del llamado ‘acuerdo del siglo’ [de Estados Unidos.] contra el mundo islámico», Teherán está preparado para cooperar con otros países de la región, a pesar de tener discrepancias con algunas de estas naciones.

Previamente, el canciller iraní, Mohammad Javad Zarif, calificó de «delirante» el plan de paz de Trump y aseguró que este acuerdo «no tendrá oportunidad de éxito».

En lugar de ello, «los autodenominados ‘campeones de la democracia’ harían mejor aceptando la solución democrática de Irán […]: un referéndum mediante el cual todos los palestinos, musulmanes, judíos o cristianos, decidan su futuro», tuiteó Zarif.

«El plan de paz de vergüenza impuesto por Estados Unidos a los palestinos es la traición del siglo y está condenado al fracaso» escribió el ministerio de Relaciones Exteriores iraní en un comunicado.

Para el Hezbolá, Plan de Trump es «un intento de eliminar los derechos del pueblo palestino».

– Rusia: plan inconsulto –

Rusia ha criticado que el llamado ‘acuerdo del siglo’ sea un plan unilateral y afirmado que Estados Unidos debería consultar dicha iniciativa con Palestina.

“No es Estados Unidos quien tiene que tomar la decisión (en el conflicto entre Israel y Palestina)”, ha declarado el vicecanciller ruso, Mijail Bogdanov.

El funcionario ruso ha señalado el martes a la prensa que, aunque el llamado‘acuerdo del siglo’ es un plan relacionado directamente con los palestinos, el Gobierno estadounidense, presidido por Donald Trump, no lo ha consultado con el Gobierno del país árabe.

También ha lamentado que la Administración de Trump no haya proporcionado ningún tipo de detalles acerca de tal plan al Gobierno de Rusia.

En este contexto, el canciller ruso, Serguéi Lavrov, ha indicado, por su parte, esta misma jornada, que el país euroasiático no está familiarizado con la iniciativa estadounidense, por lo que ha subrayado la necesidad de implicar al llamado Cuarteto de Madrid, del que forman parte Rusia, Estados Unidos, la Unión Europea (UE) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para discutir el mencionado proyecto.

– Jordania volver a las fronteras de 1967 –

Jordania estimó el martes, tras la presentación del plan de paz estadounidense para el conflicto palestino-israelí, que la creación de un Estado palestino independiente basado en las fronteras de 1967 es «la única vía para una paz global y duradera».

Esa vía debe «poner fin a la ocupación que se inició en 1967 y preservar los derechos del pueblo palestino y garantizar la seguridad de todas las partes» añadió el ministro de Relaciones Exteriores, Ayman Safadi, en un comunicado.