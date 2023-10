Palestina acusa a Israel de crímenes de guerra ante ONU

TeleSUR

El ministro de Exteriores de Palestina, Riad al Malki, denunció este jueves ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) los crímenes que comete Israel contra civiles en la Franja de Gaza, que desde el 7 de octubre pasado causaron la muerte a 7.028 palestinos -entre ellos 2.913 niños, 1.709 mujeres y 397 ancianos- y heridas de diversa consideración a otros 18.484.

Al hacer uso de la palabra en una sesión extraordinaria de la AGNU, convocada para abordar el asedio israelí contra Gaza, el diplomático recordó que un 70 por ciento de los civiles asesinados son mujeres y niños, y que más de 1.600 de sus compatriotas quedan entre los escombros, sin que se pueda dar certezas sobre si están vivos o murieron.

Cuestionó cómo los representantes del Estado sionista pueden declarar públicamente que están minimizando los daños a civiles. “Si matar a 7.000 es minimizar los daños, maximizarlos debe equivaler a matar 700.000”, manifestó.

Contrastó que Israel “quiere liberar a sus rehenes” -cautivos del movimiento de resistencia islámica Hamás-, pero rechazó que con ese propósito tome “como rehenes a dos millones de personas”.

Al Malki criticó a Occidente por mostrar “indignación selectiva”, pues respalda a Israel y cierra los ojos ante el drama de Gaza. A los representantes de estas naciones, presentes en la Asamblea, les reclamó: “No distorsionen las leyes; no las retuerzan; no las rompan ni las traicionen para complacer a Israel”.

Añadió: “Vergüenza para este foro si no pronuncia una palabra de verdad. Elijan la justicia, y no la venganza, la paz y no más guerras para poner fin a tres semanas del peor doble rasero que hemos visto en décadas, para así restaurar algo de credibilidad a este lugar”.

A su vez, el presidente de la AGNU, Dennis Francis, exigió un alto el fuego inmediato e incondicional en Gaza y se establezcan pasos seguros para el rápido ingreso de ayuda humanitaria.

Calificó de “crimen impensable que debe ofender nuestra sensibilidad humana” el bombardeo por Israel del Hospital Bautista Al-Ahli, “que mató a varios cientos de personas en un solo incidente”. Además, condenó los ataques indiscriminados y deliberados de Tel Aviv contra civiles y los bombardeos contra infraestructuras civiles que ofrecen servicios esenciales.

Además, dejó claro que el derecho a la defensa no justifica que Israel tome represalias colectivas que ya causaron muertes y heridas a civiles inocentes, entre los que hay decenas de trabajadores humanitarios de la ONU, y forzaron al desplazamiento de millones de ellos.

En lugar de admitir los crímenes que comete el ente sionista en Gaza y la ola de violencia que militares y colonos desataron en Cisjordania ocupada, el embajador israelí ante la ONU, Gilad Erdan, dijo que esa organización está rota y corrupta, y “sufre una hemorragia de relevancia, legitimidad y justificación”.