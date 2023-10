Se cumple una semana de fuertes protestas en Panamá, contra la minería

Por: Iván Escobar

Colaborador

Por quinto día consecutivo, organizaciones sindicales, sociales, ambientalistas y poblaciones originarias mantienen el cierre de calles y protestas las principales vías de acceso a la capital de Panamá, luego que el gobierno central avalara el pasado viernes 20 de octubre “de forma exprés” un proyecto de Ley-contrato con una de las mayores empresas mineras canadienses.

La decisión ha sido rechazada por los panameños que mantienen los cierres de calles y movilizaciones a nivel nacional. “Hoy amaneció el país nuevamente en llamas, calles cerradas a nivel nacional” ha confirmado a Diario Co Latino, Estaban Binns, líder indígena y representante de las comunidades originarias en resistencia contra la minería en la nación centroamericana.

Medios de prensa internacional dan cuenta que las protestas se mantienen activas, y el gobierno salió el pasado martes, justificando la aprobación “exprés”, tanto de la Asamblea Nacional como por parte del Ejecutivo del proyecto de Ley, que permite a la empresa First Quamtum Mineral, de origen canadiense un contrato por 20 años, y a cambio el gobierno panameño recibirá en concepto de “regalías”, $375 millones de dólares. Al respecto Binns recordó que el pueblo no quiere la explotación minera, primero porque les afecta en sus comunidades, daña el medio ambiente y la salud de sus pobladores, y las ganancias millonarias se las llevaría la empresa extranjera, como tradicionalmente pasa en las naciones pobres donde operan las transnacionales, con proyectos considerados por organizaciones ambientalistas como “extractivistas” de los recursos naturales.

Reportes de prensa internacional registran a la fecha cerca de 27 muertos, cuatro desaparecidos durante los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad del gobierno. Sin embargo, Binns aseguró que no hay certeza de estas de estas muertes, al menos ellos como organizaciones no las tienen registradas, si cierta cantidad de lesionados, pero no hay datos precisos afirmo, si dijo que se está utilizando la fuerza contra las manifestaciones pacíficas.

“Las manifestaciones, expresiones y descontento va creciendo, y ha crecido más luego de la cadena nacional del Presidente, donde indicó que sostenía el contrato y amenazó con judicializar las protestas, como lo ha venido haciendo hasta ahora y reprimiendo”, precisó el líder indígena. “Seguimos aquí en lucha, exigiendo a la Corte Suprema de Justicia, al Presidente que se derogue el contrato-Ley 406, que se aprobó”, remarcó, en nombre de los manifestantes, que aseguró no desistirán a pesar de la represión y persecución que están enfrentando, por defender su territorio.

Y añadió que ellos, contabilizan a la fecha más de 30 personas capturadas, “hay muchos detenidos”, afirmó.

Recordó que la expresión de protesta se activó en la población panameña, luego que el gobierno diera el aval a este contrato, aprobado en menos de 24 horas de estudio por la Asamblea Nacional, y ratificado por el mandatario Laurentino Cortizo, también de forma apresurada.

“El Presidente presentaba oposición desde hace más de un año contra el proceso de contrato-Ley de la empresa Minera Panamá, filial de First Quamtum Minerals, empresa canadiense que ya tenían una concesión ilegal, porque fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia”, explicó Binns.

Y dijo que sin embargo, a pesar de esa decisión del máximo tribunal de justicia de la nación centroamericana, la empresa continuó desarrollando operaciones, “hace una semana el Presidente aprobó, a tambor batiente el proyecto de Ley 406” lamentó.

Las protestas llevan una semana, y las organizaciones reiteran su compromiso de resistencia, mientras el gobierno central en las últimas horas “ha guardado silencio, no ha dicho nada…luego que amenazó con judicializar las protestas”, indicó el líder indígena.