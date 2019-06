Orquesta Salzón presenta su temporada de Noches de Salsa.

@SAmigosCoLatino

A partir de este 7 de junio Orquesta Salzón se toma las instalaciones del Hotel Crowne Plaza para dar inicio a su temporada de conciertos en el gran San Salvador, una vez al mes podrás disfrutar de una velada para cantar, bailar y conocer más de la cultura de la salsa en El Salvador.

Salzón nace en el 2010, Con un show fresco, lleno de energía conformada de 13 integrantes, músicos con tremendo talento y ganas de aportar a la cultura musical de el salvador. Todos ellos en dirección de Ricky Díaz, ex integrante también de la banda de cantando y bailando por un sueño, del maestro kiko Arteaga, ex SalSalvador All Star, quien en su temprana edad y su corta trayectoria ha tenido la oportunidad de compartir escenario con artistas de la talla de Álvaro torres, Eddie Santiago, Maelo Ruiz, Rey Ruiz, Tony Vega, en el transcurso de este año se llevaron a cabo muchas actividades de éxito para la orquesta Salzón una de esas es el éxito que tuvo su primer sencillo a nivel nacional llamado “Estar en tu mundo”.

Actualmente es una de las orquesta de salsa más representativas y queridas por el público, Salzón se embarca a este nuevo proyecto junto a Hotel Crowne Plaza y la productora Promusica y dar un nuevo espacio para los salseros de corazón.

Su primer concierto de temporada se realizará este viernes 07 de junio en el salón Pacifico de Hotel Crowne Plaza, a partir de las 7:00pm la entrada del show es de $10 y estarán a la venta a partir de este martes 04 de junio en el área del lobby del hotel y el día del evento en la entrada del salón, este primer show lleva por nombres “Los Grandes Éxitos de la Salsa”, El Social a lo Grande, dicho evento contará con una pequeña expo con escuelas de salsa, clase de salsa, Dj y el concierto de Salzón, te invitamos a ser parte de esta nueva experiencia que se vivirá a lo grande.

Agenda del Evento:

Orquesta Salzón Presenta: “Los Grandes Éxitos de la Salsa”, el Social a lo Grande, viernes 07 de junio, Salón Pacifico, Hotel Crowne Plaza, 7:00pm entrada $10, a la venta a partir de este martes 04 de junio en el área del lobby del hotel y el día del evento en la entrada del salón.

Programa:

7:00pm: Se abren Puertas.

8:00 a 9:00pm Clase de Salsa para asistentes.

9:00 a 10:00pm: 1° Set de Dj en Vivo.

10:00 a 12:00pm: Salzón en Concierto.

12:00 a 02:00am: 2° set de Dj en Vivo.