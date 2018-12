Organizaciones sociales exigen coherencia y compromiso en problemática ambiental

Gloria Silvia Orellana

“No pueden jugar con el futuro de El Salvador”, afirmó Rodolfo Calles, integrante de CRIPDES, en la Mesa Nacional Frente a la Minería, en el pronunciamiento hacia los candidatos de cara a las elecciones presidenciales de 2019. De quienes exigieron propuestas coherentes sobre la problemática ambiental que vive el país. Las organizaciones que integran la Mesa Nacional contra la Minería en El Salvador (MNFM) demandaron a los aspirantes a la presidencia pronunciarse públicamente en temas de urgencia como la ley general del agua, contaminación por agrotóxicos y la gestión del riesgo por vulnerabilidad de los territorios.

Rodolfo Calles sugirió a la población escuchar las promesas de los candidatos y observar el comportamiento de sus diputados, en la Asamblea Legislativa, sobre estos temas de agua o contaminación. “Si el candidato anda ofreciendo que no privatizará el agua, entonces que sus diputados en la comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, ya voten por esa Ley General de Agua, pero claro, esto no está sucediendo. Los candidatos dicen que no van a privatizar el agua, pero sus diputados están tratando de meter a la empresa privada al ente rector. Es por eso que pedimos coherencia en el discurso”, manifestó. La lucha social por una Ley General de Aguas con enfoque de derechos humanos lleva más de diez años sin que haya ninguna respuesta legislativa. Por tanto, las organizaciones de la Mesa Nacional contra la Minería, endosaron su desconfianza en el manejo de la “Cosa Pública”, que se eleva con la posibilidad que la derecha política vuelva al Ejecutivo.

Vidalina Morales, de ADES Santa Marta, alegó que pese a frenar las actividades de exploración y explotación minera de la empresa Oceana Gold (antes Pacific Rim) el río Lempa se encuentra en riesgo por contaminación de aguas transfronterizas con la minería en Guatemala. “Es preocupante para nosotros que en Guatemala el proyecto minero Cerro Blanco (de la empresa Blue Stone Resources) genere contaminación con arsénico, que iría directamente al lago de Güija, que tributa al río Lempa y esto sería una contaminación de altas dimensiones. Queremos propuestas sustentables y reales”, consideró.

Para Luis González, de la UNES, la falta de cumplimiento del artículo 6 sobre el procedimiento de cierre de minas, la remediación de los daños causados y la reconversión económica de la minería artesanal en las zonas afectadas, se encuentran pendientes en el cumplimiento de la ley, que puede convertirse en incitación para que la derecha busque alguna reforma al marco jurídico y revertirla.

“Sin duda es una maniobra oscura entre los partidos de derecha, darle largas a la discusión de la Ley General de Agua, ¿por qué?, bueno, cuando vieron los diputados que quieren privatizar el agua, que la discusión de la ley afectaba a sus candidatos, decidieron posponerla. Y allí tenemos a la presidenta de la comisión Martha Evelyn Batres, quien no convoca a reuniones, optan por no hacer quórum, lo programan como último punto de agenda o meten nuevos temas. Solo les aclaramos que la discusión del agua no debe ser politizada porque es una temática de país, y urgente”, puntualizó.