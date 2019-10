Organizaciones feministas piden reactivación del Comité Nacional de la Resolución 1325

Alma Vilches

Las organizaciones que integran la Concertación Prudencia Ayala solicitaron la reactivación del Comité Nacional de la Resolución 1325, cuyo objetivo es proponer políticas y normas que aseguren el papel de las mujeres en la prevención y resolución de los conflictos, al tiempo que llama a la incorporación de una perspectiva de género en las negociaciones y acuerdos de paz.

El comité fue creado en noviembre de 2014 y esta conformado por instituciones del Estado, representantes de organizaciones de mujeres de la sociedad civil e instituciones de educación superior del país, lo que dio origen en 2017 al Plan de Acción Nacional. Sin embargo, desde el cambio de Gobierno no han tenido un trabajo definido, a excepción de una reunión.

Según América Romualdo, representante de la Concertación Prudencia Ayala a pesar que el Comité se propuso divulgar la resolución 1325 no ha existido una difusión adecuada, solamente algunas instituciones que lo han hecho a nivel interno.

Asimismo, consideró importante que desde el Estado se impulsen acciones tendientes a que más mujeres asuman espacios de poder y decisión, a fin que se incluyan las necesidades de este sector de la sociedad, enunciadas por las mismas mujeres y no en nombre de ellas, lo cual significa que sean vistas como agentes políticos.

“Creemos que se debe garantizar el enfoque de género en las políticas públicas sobre seguridad ciudadana, y que la Resolución 1325 debe aplicarse también en los nuevos contextos de violencia social, ya que dentro del Plan se acordó incorporar políticas cero a la violencia sexual en los planes de Seguridad”, reiteró la representante de la Concertación Prudencia Ayala.

A la vez, indicó que el Comité Nacional sostuvo una reunión después de la toma de posesión del presidente de la República, donde se habló de readecuar el Plan a los acuerdos del nuevo gobierno, pero hasta el momento no se ha hecho.

Una de las mayores preocupaciones son las denuncias de mujeres con las cuales las organizaciones trabajan, quienes manifiestan acoso sexual donde hay presencia de militares y policías.

