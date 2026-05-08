Nuevas Ideas se niega a ayudar a profesor despedido injustificadamente en Ahuachapán

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Un grupo de estudiantes y padres de familia del Complejo Educativo Isabel Carrillo de Bolaños en Ahuachapán se presentaron hoy en la Asamblea Legislativa para solicitar ayuda para el reinstalo de Wilber García, profesor despedido injustificadamente.

Wilber García, principal afectado que llegó también a la Asamblea Legislativa, dijo que la departamental de Educación de Ahuachapán, lo citó con el fin de que firmara el documento de supresión de plaza sin explicarle el motivo. Es decir, no le informaron la razón por la que se le estaba despidiendo.

Carlos Alfonso Vázquez Flores, representante de los padres de familia del Complejo Educativo, señaló que el profesor “ha dejado un legado totalmente bueno antes de los alumnos”. De hecho, los alumnos informaron que el día que fue despedido Wilber García, se iba a inaugurar un huerto de verduras en la zona.

El padre de familia señaló que el profesor no solamente apoya en la educación de los estudiantes, sino también, en lo físico, psicológico, y deporte, “Incluso tenía la iniciativa de la banda musical del centro escolar, él con otro profesor más se hicieron a la tarea de buscar medios para que la banda crezca, para que los niños tengan una mente positiva”.

En horas de la mañana, la comunidad estudiantil se movilizó a Casa Presidencial para dejar un documento de respaldo de la comunidad estudiantil hacia el profesor; se movilizaron a la Asamblea Legislativa para solicitar apoyo de los legisladores; sin embargo, ningún diputado de Nuevas Ideas y ni el diputado de Ahuachapán por el PCN, Serafín Orantes salió a recibirlos.

La fracción de ARENA, los recibió para que conociera la problemática y poder trasladar el mensaje en el pleno. De hecho, Marcela Villatoro propuso un recomendable para pedirle a la ministra de Educación, Karla Trigueros, que reinstale al profesor junto con otros que se dieron a conocer esta semana en Sensuntepeque.

«Este no es un tema electorero, ya que ninguno de ellos pertenece a mi departamento, pero los diputados de Ahuachapán y Cabañas les han faltado el respeto dándoles la espalda, pero vienen las elecciones y ahí van a andarles pidiéndoles el voto», comentó Villatoro.

El oficialismo y los partidos aliados negaron la propuesta de Villatoro.

Son aproximadamente 200 los estudiantes que se han visto afectados y que no se les tomó en cuenta para el despido del profesor.

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