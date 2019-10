Formarán a niñas y adolescentes en Escuela de Liderazgo Político

Oscar López

@Oscar_DCL

Plan Internacional El Salvador inauguró la “Escuela de Liderazgo Político Transformador de Género para niñas y adolescentes”, con la que se pretende generar un espacio formativo para que las participantes desarrollen pensamiento crítico y sean capaces de identificar las desigualdades sociales de género para cambiarlas.

Carmen Elena Alemán directora de país de Plan Internacional explicó, que con la Escuela se pretende brindar herramientas a las niñas y adolescentes para generar en ellas actitudes de liderazgo para que puedan ser capaces de cambiar sus realidades y las de su entorno.

“Por eso es tan relevante esta estrategia que hemos desarrollado; a parte de aumentar su capacidad de análisis y de reflexión vamos a aumentar su capacidad para incidir, su capacidad para influir. Ustedes (niñas y adolescentes) serán las que van a cambiar el país y la realidad; por eso es tan importante sembrar estas habilidades de liderazgo político y de cambio”, declaró Alemán.

La directora de país de Plan Internacional agregó que es importante reflexionar sobre las brechas de género relacionadas a temas como: educación, salud, seguridad y protección, no solo para reconocer los avances que se han tenido; sino para generar sociedades igualitarias.

“Los retos los tenemos que enfrentar luchando por cambiar realidades; cuando hablo de luchando no me refiero a pensar en algo extremo y grande, tenemos que empezar con nuestras familias, identificar cuáles son las realidades que todavía generan barreras para generar este mundo igualitario en nuestra familia, en nuestra comunidad, algo práctico, ese pensamiento crítico y reflexivo es lo que vamos a generar en la Escuela de Liderazgo”, enfatizó Alemán.

Plan Internacional prevé que en la iniciativa participen al menos 90 niñas y adolescentes de los departamentos de Chalatenango, Cabañas, Cuscatlán, La Libertad y San Salvador, para que luego las beneficiadas puedan incidir en la sociedad y en tomadores de decisión para que existan compromisos concretos para mejorar la vida de las niñas y adolescentes.

Las participantes se reunirán los fines de semana y recibirán alrededor de quince contenidos desarrollados en una currícula que contempla temas de género, derechos humanos, organización comunitaria, autoestima, liderazgo positivo, entre otros, impartidos a través de actividades reflexivas, participativas, vivenciales y tareas de seguimiento, entre otras prácticas de enseñanza y aprendizaje.

