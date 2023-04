Oficialismo no tiene voluntad para resolver los problemas de los salvadoreños: Anabel Belloso

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

La diputada por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Anabel Belloso, dijo en la entrevista “Frente a Frente” que en la Asamblea Legislativa no existe voluntad para resolver las necesidades de la población, pues el oficialismo se niega a discutir las propuestas que aliviarían esas necesidades, una de ellas, por ejemplo, la crisis económica.

Belloso afirmó, al inicio de la entrevista, que hay dictámenes que se emiten desde las comisiones, pero que al final “nunca son conocidos” por el pleno legislativo; eso “genera cierta incertidumbre, pero es algo que han hecho costumbre, lastimosamente atentando contra el debido proceso y normas”.

La parlamentaria recordó las denuncias que desde la oposición se han realizado dentro del congreso, como, por ejemplo, el que no se coloque en las comisiones las iniciativas presentadas por los partidos políticos que no están alineados al Gobierno”. “En el caso del FMLN, desde marzo del año pasado hemos presentado una serie de iniciativas enfocadas al principal problema que vive la población, que es la crisis económica, buscando dar alternativas de respuesta y brindar un poco de alivio al bolsillo de la familia salvadoreña y no son puestas en discusión”, explicó Belloso.

Agregó que de todo lo anterior, se puede concluir que se debe a la falta de voluntad, “la agenda legislativa es controlada por un partido de gobierno y si tendría voluntad de resolver los problemas de la gente, no enfrentaríamos las situaciones que ahora la población está viviendo en materia económica porque iniciativas hay”.

“Como no tienen argumentos para negarse a aprobarlas (las iniciativas) lo que hacen es no ponerlas a discusión, hay una serie de incoherencias e irresponsabilidades por parte del Gobierno y sus diputados”, enfatizó Belloso.

“Al final se cumple ese calificativo que no por gusto se señala, que los diputados de Nuevas Ideas están ahí para apretar el botón, por aquello que le manda Casa Presidencial, que lastimosamente dista mucho o está sumamente alejado de lo que la gente está pidiendo por las realidades que vive”, agregó la legisladora.

En cuanto al debate que se realiza en la Asamblea, este es muy poco señaló la parlamentaria, “hay que decir que allí la gran mayoría no da argumentos, sino que siguen en ese discurso de mentiras, odio y difamación que como ha tenido rédito desde la perspectiva electoral lo siguen sosteniendo aun cuando revelan claramente que no conocen de los temas y que al final siguen nada más apretando el botón”.

Belloso concluyó que debatir en la comisión “es más difícil” porque se está más expuesto de cara a la población, es un espacio más cerrado “y como no hay capacidad de debate y de análisis de los temas, prefieren no hacerlo y pasar rápido las cosas para cumplir los objetivos”.