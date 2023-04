Eugenio Chicas considera que ARENA y FMLN deben apartarse de la contienda presidencial

Alma Vilches

Eugenio Chicas, ex presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y militante del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), manifestó que Resistencia Ciudadana y otras organizaciones pidieron a ARENA y FMLN que se aparten de la contienda presidencial, y den la oportunidad a la sociedad de presentar un candidato que no represente a ninguno de ambos partidos tradicionales.

“ARENA y el Frente deben hacerse a un lado para dejar que una candidatura de la sociedad civil pueda encabezar el voto de la oposición, y darle la oportunidad al país de configurar un gobierno de salvación nacional, que permita rescatar la independencia de los poderes del Estado, la constitucionalidad y el rumbo de país”, afirmó.

Chicas manifestó que ARENA ha aceptado públicamente la propuesta, si la sociedad civil se pone de acuerdo en una candidatura ellos ceden el espacio, sin embargo, el FMLN no, ya que por el momento se conoce de dos precandidatos interesados en participar en las elecciones presidenciales.

A criterio de Chicas, en una elección como esta se deben sacrificar los interés partidarios en aras de los intereses de la nación, por lo cual el FMLN debería desistir, porque si el Frente lanza candidatura estaría dividiendo a la oposición, al existir una candidatura de la sociedad civil y otra del partido, pero eso le hace el favor a Bukele y al partido de gobierno.

“Muchos de mis compañeros de lucha están pensando en los interés partidarios, este es un periodo en el que debemos ceder y pensar en el interés de la nación para enrumbar el país, el único candidato fuerte que podría competir en las próximas elecciones presidenciales contra el actual presidente sería un perfil de la sociedad civil que no represente las banderas de ARENA y el FMLN”, destacó.

Ejemplifico que para lograr ser electo en 2019, del padrón electoral de 5 millones 268 mil 411 lectores, fueron menos votantes quienes ejercieron el sufragio, con respecto a otras elecciones presidenciales; únicamente asistió el 51.88% que eligió a los gobernantes.

A la vez, externó que del 51.88%, el presidente únicamente ganó con el 27.23%, en ese momento los salvadoreños tuvieron la oportunidad de votar, pero no fue suficiente y novedosa la propuesta para obtener más electores.

Para 2024 se toma en cuenta el descontento político con las acciones del gobierno, hay 106 mil familias resentidas por las condiciones carcelarias, falta de acceso, falta de medicamentos y mal tratos en los centros penitenciarios.

Además, el sector agropecuario muestra inconformidad y vendedores ambulantes de San Salvador, Santa Ana, San Vicente que no están a favor de los desalojos, por no contar con espacios para seguir trabajando, añade, “todos estos factores pueden ser un número sorpresa en los sufragios”, recalcó el ex presidente del TSE.