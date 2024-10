El 24 de octubre está marcado de blanco

Por Carlos Abrego

Es de común observación que el usurpador sigue su indecoroso y ruin strip-tease de dictador. Ahora juzga afrenta la protesta popular. Todo maestro o maestra que no se someta, va a ser despedido y si sigue con sus protestas correrá el riesgo de arresto carcelario. Una enfermera sufre ya cárcel en Zacamil. A los profesores y demás empleados del Ministerio de Educación, como a los miembros del Ministerio de Salud se le exige que acepten sin rechinar las prescripciones del FMI, reducción de las asignaciones presupuestarias y reducción de personal.

No obstante, los despidos van a abarcar muchas otras áreas del Estado, también los empleados municipales van a sufrir el desgrase ordenado por los despiadados burócratas de la agencia financiera mundial. El dictador tiene que obedecer so pena de dejar su imagen millonariamente adquirida de buen gestor de gobierno. La publicidad ha funcionado. Pero la quiebra de todo un país no se puede ocultar. Y el FMI ha puesto sus condiciones y el dictador obedece y se aplica. Esto ya le valió un premio, los demócratas estadounidenses ya le dieron una ayuda millonaria. La obligación de cuidar el Lempa durante años es mero antifaz ecológico.

Esta ayuda de los Estados Unidos recompensa también su aplicación en el buen uso del ejército para reprimir, Bukele se ha convertido en su dictador, el suyo. El dictador encarcela oponentes, mantiene por años un régimen de excepción limitando o anulando libertades democráticas, etc. Todo esto no conmueve a los grandes defensores de los derechos humanos. Claro, estas violaciones son menores comparadas al genocidio del pueblo palestino que el imperialismo patrocina y arma.

Sin embargo, este apoyo financiero a la dictadura no deja de advertir al pueblo salvadoreño que seguimos siendo el patio trasero de los Estados Unidos y que no podemos esperar otra cosa del Norte sino agresiones y el socorro a la dictadura. La naturaleza del imperialismo no ha cambiado.

Pasaron también los tiempos de las insolencias del cipote malcriado y entonces apenas aprendiz de dictador. No obstante, nunca dudaron allá en el Norte de que podían contar con los Bukele para implementar su política continental, Javier Milei se ha vuelto un amigo de la familia. La ideología de ambas partes coincide, ambos son liberales desde el punto de vista económico y socialmente retrógrados. La educación no puede ser una prioridad en este tipo de gobierno, la salud tampoco.

A nosotros nos toca prepararnos para llevar adelante una lucha prolongada, que desde ahora sepamos que estamos apenas en los inicios, que estamos dando los primeros pasos. Debemos tener claro que de nuevo el terror puede aparecer como en los años setenta y ochenta del siglo pasado, el ejército sigue siendo el mismo y sigue siendo el brazo derecho del poder real y del poder de fachada.

La historia no se repite. De esto tenemos que tomar consciencia, tampoco nosotros debemos repetir nuestros errores, desde ahora debemos poner en práctica nuevos principios de funcionamiento, ampliar y desarrollar la democracia interna de las organizaciones, debemos abandonar todo verticalismo. Es urgente obtener la participación mayoritaria de nuestro pueblo en el combate por la emancipación nacional. Esta participación tiene que ser consciente, basada en profundas convicciones de lo que necesita el país y nuestro pueblo. Los objetivos tienen que ser fijados por todos, que obedezcan al nivel de consciencia y al grado organizativo de los militantes.

No podemos caer de nuevo en alianzas superficiales, sin principios. Los que entran al combate no pueden tener objetivos diferentes. El objetivo estratégico no puede ser otro que la emancipación de la nación. En estos momentos ya vemos las dificultades que se anuncian. La dictadura no va andarse con ternuras, lo vemos ahora que el dictador ha elegido la vengaza por la afrenta sufrida. El de la cachucha loca mandó a su comisionada Carolina Recinos de Bernal a parar la marcha de protesta con simples promesas y amenazas de desencadenar sus batallones de acosadores públicos.

Una valiente mujer dijo no, se trata de Idalia Zuniga. Ahora ya se quedó sin empleo, sin su puesto, es víctima de los acosadores que la insultan, la calumnian y tratan de robarle su prestigio. Hasta los diputados puyabotones la acusaron ni más, ni menos de que fue miembro del FMLN, como si el dictador no lo hubiese sido también y que fue gracias a este partido que ellos mismos están gozando de las prebendas estatales y de otros favores que se otorgan ellos mismos, pues fue este partido quien puso en órbita al Bukele, hijo de papá. Muchos de estos diputados también pasaron por las filas del FMLN.

Esta mujer está dando el ejemplo de la necesaria determinación y de su abnegación. Hay que proteger a esta mujer, defenderla. El dictador está herido y como toda fiera herida es muy peligroso. Bertha Deleón sabe de esto, fue por eso que puso al abrigo a sus hijos, pues la venganza del dictador puede llegar a cualquier bajeza. Esperemos que la lucha iniciada crezca y que la determinación sea aún más grande.

