Nuevo marco jurídico da mayores condiciones para poner en orden la casa: Lourdes Argueta

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

A fin de enviar un mensaje contundente de rectificación, cambio y renovación, que permita abrir mayores espacios principalmente a jóvenes y mujeres, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) dio a conocer que cuenta con nuevos estatutos.

Diario Co Latino consultó a Lourdes Argueta, integrante de la Comisión Política del FMLN, quien expresó que el nuevo marco jurídico del partido da mayores condiciones para poner en orden la casa.

– ¿En qué consisten los nuevos estatutos del partido?

El nuevo estatuto del partido se convierte en la mayor herramienta de carácter jurídico para avanzar y profundizar en el viraje necesario del FMLN. El estatuto original desde la fundación legal del partido en septiembre de 1992, sufrió alrededor de 10 reformas de acuerdo a cada momento y necesidad, pero a 30 años era inminente un cambio profundo.

No son reformas superficiales, tienen a la base las necesidades del partido en el actual período de lucha y su proyección de futuro. En esta etapa para la izquierda y particularmente para el FMLN, se ha desarrollado un amplio debate sincero, objetivo y transparente para analizar e identificar los grandes aportes al país y aquellas decisiones muy acertadas.

También hemos reflexionado y tomado medidas respecto a condiciones, acciones, decisiones, conductas y desaciertos que han llevado al partido a una condición muy especial y delicada.

Además de ser aleccionadora, se convierte en una auténtica oportunidad para construir junto a la base -partido- desde la visión revolucionaria, consecuente y coherente en su actuar a los principios, valores y objetivos del proyecto histórico.

– ¿Cuáles son los principales cambios?

Se establece para el desempeño en cargos públicos hasta un máximo de dos períodos consecutivos y para cargos de conducción partidaria hasta dos períodos consecutivos en un mismo cargo.

También se elimina la simultaneidad entre cargos públicos y cargos de conducción partidaria, que conllevan a la concentración de responsabilidades o funciones en pocas personas. Otro cambio importante es abrir mayores espacios para la participación de mujeres y jóvenes en los diferentes cargos de conducción partidaria o de elección popular a un 50%, respectivamente.

Asimismo, se crea todo un título correspondiente a la política de desarrollo y crecimiento, en la que se da un alto valor a la formación política, a la organización de base y sectorial, a la política de alianzas y a los militantes del partido en el exterior.

Se amplían las condiciones para el ejercicio permanente y sistemático de la democracia participativa y establecen los principios de conducción que debe cumplir toda la estructura partidaria. Entre otras importantes reformas, como lo es la base legal que da vida a la creación del Código de Ética del partido.

– ¿En que beneficiará al partido los nuevos estatutos?

El nuevo marco jurídico da mayores condiciones para poner en orden la casa, un partido con el compromiso histórico de transformar la sociedad, debe tener resueltas sus condiciones subjetivas, las cuales son determinantes en todo proceso de revolución, caso contrario no lograremos ponernos a la altura del momento histórico, en el que las condiciones objetivas se están madurando.

No habrá partido que organice y sensibilice al pueblo si el FMLN no da el viraje necesario, y eso inicia desde el desmontaje de patrones de comportamiento, conducta, actitud, compromiso y lucha desde el plano individual hasta en el trabajo colectivo; aún hay muchas cosas que revisar, tratar y cambiar en cada uno que no resuelve un estatuto, pero al menos si se convierte junto al Código de Ética en una valiosa herramienta para tratar cada situación.

– ¿Cuánto tiempo duró la elaboración y quiénes participaron?

La Comisión Facilitadora del proceso inició una primera fase de revisión, análisis, elaboración y consultas directas con responsables de áreas estratégicas y militantes de trayectoria política, para presentar un primer borrador ante el Consejo Nacional, que comprendió desde marzo hasta junio de 2022.

El 16 de julio iniciaron las jornadas de consultas en los 14 departamentos, dio como resultado 23 asambleas territoriales, una vez se incorporaron aportes de dichas asambleas se presentó a nivel de jornadas regionales. En el proceso de consultas participaron miembros de directivas departamentales y municipales, de instancias nacionales o especiales y de base. También se desarrollaron seis jornadas virtuales con militancia en el exterior. Dicho proceso de consultas finalizó el 19 de septiembre y el proyecto de estatutos se aprobó en el Consejo Nacional el 25 de septiembre, para ser presentado y aprobado por la convención nacional desarrollada el nueve de octubre del mismo año.

– ¿Qué proyecciones tienen para las próximas elecciones?

Nuestra mayor proyección es crecer y acumular política y electoralmente en la próxima contienda electoral en la representación pública del partido en los niveles municipal, departamental y nacional. Esa proyección de crecimiento y acumulación tienen a la base el despliegue del trabajo territorial, el acompañamiento al pueblo en sus luchas y la reconexión con distintas expresiones sociales.

Hay un esfuerzo en redes sociales, como una herramienta importante para interactuar con muchas personas, pero el FMLN mantiene en su agenda el trabajo directo y cara a cara con la gente.

Estamos trabajando por presentar a una destacada representación de compañeros y compañeras para luchar en la recuperación de escaños políticos en servicio del pueblo, los diferentes cargos de elección popular; estamos en función de consolidar una amplia política de alianzas con fuerzas y actores sociales y populares que representan liderazgos comunitarios y sectores de la vida nacional, con quienes compartamos en nuestras agendas, objetivos comunes o muy cercanos en beneficio de la población.

En esta etapa, los nuevos estatutos ya están jugando un papel determinante de cara al escenario electoral a nivel partidario.

– Esperan con los nuevos estatutos atraer a los simpatizantes alejados?

Hemos impulsado una campaña de difusión de los estatutos que ahora han entrado en vigencia en el partido, sabemos que reflejan los cambios que muchos efemelenistas veníamos demandando por muchos años atrás, tanto los que nos hemos mantenido de manera consecuente, así como de aquellos que por cualquier razón se ausentaron en algún momento, y que ahora buscamos reconectar y reincorporarlos como parte de nuestra familia política.