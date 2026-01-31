Nuevas Ideas rechaza propuesta de VAMOS que obliga al Estado buscar a los desaparecidos

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Nuevas Ideas rechazó una propuesta de la diputada de VAMOS, Cesia Rivas, para estudiar una propuesta de Ley De Búsqueda de Personas Desaparecidas con el fin de crear una comisión que se encargue de buscar a las personas desaparecidas y que lleve un registro.

“Quiero hacer un llamado a la Asamblea a legislar y a cumplir con nuestras funciones, es por ello que este día he prestado mi voz y este curul a las familias de los desaparecidos en El Salvador”, comentó la diputada Cesia Rivas en el pleno, quien pidió modificación de agenda durante la plenaria de esta semana para que los diputados enviaran la propuesta a una comisión.

Durante su intervención, Rivas mencionó a algunos de los casos de personas desaparecidas, como el de Carlos Ernesto Santos Abarca, un joven desaparecido desde el 1 de enero de 2022, luego de ir a correr por la colonia Monserrat en San Salvador; su familia ha liderado campañas de búsqueda sin tener indicios de su paradero.

“Paola Arana, de 17 años, salió de su casa a pasar consulta y nunca volvió, eso fue en mayo de 2022. Herberth tenía teletrabajo en su casa, salió a la tienda a comprar algo y fue la última vez que su mamá y su hermana lo vieron; son miles así de historias de los desaparecidos en El Salvador, esto no es nuevo, viene de décadas”, comentó Rivas.

En junio de 2025, informó Rivas, se dijo que por años miles de homicidios fueron ocultados como desapariciones, “nos decían que las pandillas y el Estado maquillaban las cifras con fosas clandestinas”. “Nos hablaban de una masacre sistemática que contabilizaba más de 80 mil desaparecidos cometidos por las pandillas; nos decía esta persona, que el gran reto es encontrarlos todos; en esta gestión y en la anterior (2019-2024) son más de 2,500 desaparecidos, ¿de quien comparto los datos? del presidente de la República, Nayib Bukele, ¿qué ha pasado desde entonces?”, cuestionó Rivas.

“Ellos sí importan, no son solo números, son personas, son familias destruidas que no dejan de buscarles ¿y qué han encontrado?, una fiscalía que deja mucho que desear y ha pausado sus investigaciones”, planteó Rivas.

La diputada también hizo alusión a la frase famosa de un funcionario de Bukele: “sin cuerpo no hay delito”, dicha por Carlos Marroquín a pandilleros, como parte de la tregua que hubo entre el Gobierno y las pandillas, según se informó en investigaciones periodísticas; esa frase se interpreta que al no haber cuerpos en las calles, no hay asesinatos, solo desaparecidos.

Bajo ese contexto, la diputada presentó la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas, normativa de 40 artículos que, en síntesis, obliga al Estado a buscar, encontrar y hacer justicia sobre los desaparecidos.

Dicha ley propone la creación de una Comisión Nacional de Búsqueda, un Registro Nacional de Personas Desaparecidas, y protocolos unificados de actuación que aseguren rapidez, coordinación y eficiencia.

Rivas añadió que la ley introduce principios rectores como la presunción de vida, la búsqueda inmediata, la participación activa de las familias, el enfoque centrado en las víctimas, la no criminalización, y la coordinación interinstitucional obligatoria.

Además, establece procedimientos claros para la recepción de denuncias, activación de alertas, búsqueda en campo, y medidas de protección. Reconoce y garantiza los derechos de las familias a recibir información oportuna, participar en el proceso, acceder a asistencia psicosocial y obtener verdad y reparación.

La cuenta en X (exTwitter) “Desaparecidos SOS, El Salvador”, que informa sobre los casos de desaparecidos y los cuerpos encontrados, reaccionó a la propuesta de Rivas. “Hay miles de desaparecidos por las pandillas, que aún están en fosas clandestinas; el gobierno ha frenado las búsquedas. Se suman ahora las desapariciones forzadas que el mismo gobierno hace contra personas inocentes. Gracias por su propuesta, aunque hoy no tenga eco”.

A pesar de que la legisladora pidió ser estudiada en comisión, los legisladores no dieron sus votos para enviarla al estudio.

