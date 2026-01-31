La propaganda y el nuevo adoctrinamiento ideológico en El Salvador

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El sociólogo y analista político, Walter Fagoaga, explicó que las contradicciones aparentes que presenta la reciente encuesta de la UCA, en la que por un lado la gente se queja del alto costo de la vida, la falta de empleo y la canasta básica, pero califica muy bien al gobierno, a tal grado que le colocan al presidente Bukele, una nota de 8.33.

Para el sociólogo Fagoaga, la respuesta está en la propaganda, en la información que recibe la población que es manejada por una estructura bien organizada, que toma elementos objetivos y elabora una narrativa que desplaza a la realidad.

La opinión pública, agregó el sociólogo, es el reflejo de lo que los grandes medios de comunicación, pero hoy hay que agregarle la tecnología, las redes sociales.

“Actualmente, dijo, la dictadura de los algoritmos, como muchos lo han llamado, y la secuencia de cómo se maneja la información, es capaz de crear realidades, y esas realidades creadas son las que dictan al final de cuentas las narrativas, y esas terminan siendo más importantes que la realidad”, manifestó Fagoaga.

“Al final de cuentas vos terminas viendo, no lo que vos querés ver, sino lo que quieren que vos veas”, dijo.

Así, gracias a la infocracia, la digitalización con sus narrativas, a la gente la hacen pensar que el tema económico no es problema del gobierno, ni la pobreza, pues en el país siempre hubo pobre. “Lo importante, le dice la narrativa gubernamental, es que tiene seguridad, y lo demás no importa”, agregó el analista.

Lo anterior se puede analizar si se hace un cruzamiento de la información de la encuesta, con lo cual se puede confirmar lo arriba planteado.

La UCA lo pone todo, incluidas las tablas. “Y si vos cruzas el dato de las fuentes de información del salvadoreño versus su percepción, te vas a enterar ¿Qué es lo que la gente ve?, ¿Qué la gente se informa?

Nosotros hemos sido siempre hemos estado atrapados, en cualquier etapa de nuestra vida, de nuestra sociedad, en ese ciclo en el cual la información o la propaganda prevalece sobre el pensamiento crítico, dijo.

Y es que la gente percibe, valora, construye y expresa a partir de la información que llega, reiteró Fagoaga.

El analista no dudó tampoco que la percepción favorable hacia el gobierno es por el tema de seguridad, que lo ha vendido muy bien, y con su aparto de comunicación ha hecho que los otros temas, aunque la población los reciente, no responsabilizan al gobierno de esos problemas reales.

Nuevo adoctrinamiento

El aparato propagandístico del gobierno de Nayib Bukele no solo está en función de construir las percepciones de la gente. De hecho, está en un proceso de adoctrinamiento “más sofisticado y bien elaborado”, de ahí que es parte de un “aparato ideológico”, esto está montado en un “Régimen de Verdad”, dijo el sociólogo.

Ese régimen de verdad es el que dirigen las acciones, y está bien estructurado, en tanto aparato ideológico.

Ese aparato ideológico no es uniforme, está jerarquizado. En el primer nivel están los intelectuales, que son los que diseñan todo el aparataje, estos no los conocemos, ni de aquí han de ser.

Abajo están los tecnócratas, que son un nivel de intelectuales, mas bien elaborados, también muchos son extranjeros, algunos instalados aquí, que solo en inglés hablan, que por cierto, dijo, están justificando lo que en Estados Unidos llaman las “monarquías democráticas”.

En el otro nivel están los que se llaman ideólogos, que reproducen los mensajes, con un lenguaje más académico.

Y, más abajo, están los propagandista, que es el segmento más grande. Estos son, además, los más fuertes, los que calan más, porque utilizan el “sentido común”, es decir el “saber cotidiano”, explicó el sociólogo.

Los propagandistas son los que le dicen a la gente; “Es verdad, la economía está mal, pero el país está seguro, y si no tenés empleo, pero vos siempre has estado mal”

Me gusta esto: Me gusta Cargando...