Presidenta de México reafirma apoyo a Cuba y advierte riesgo de crisis humanitaria por aranceles de EEUU

Compartir

MÉXICO/Xinhua

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este viernes que su Gobierno buscará alternativas para apoyar a Cuba ante el reciente decreto del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que busca imponer aranceles a los países que suministren petróleo a la isla.

Durante su conferencia de prensa matutina, en esta ocasión desde la fronteriza ciudad de Tijuana, en el estado de Baja California (noroeste), la mandataria mexicana reafirmó el compromiso de su administración con la autodeterminación de los pueblos al leer una declaración sobre el tema.

«México reafirma de manera inequívoca el principio de soberanía y la libre autodeterminación de los pueblos, pilar fundamental de nuestra política exterior y del derecho internacional», sostuvo Sheinbaum.

La presidenta señaló que la «aplicación de aranceles a países que suministran petróleo a Cuba podría desencadenar una crisis humanitaria de gran alcance, afectando directamente hospitales, alimentación y otros servicios básicos del pueblo cubano».

«Situación que debe evitarse mediante el respeto al derecho internacional y el diálogo entre las partes», dijo.

Sheinbaum informó que instruyó al secretario (ministro) de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, a establecer «comunicación de inmediato con el Departamento de Estado de Estados Unidos a fin de conocer con precisión los alcances del decreto que fue publicado el día de ayer (jueves)».

«Y hacer saber también que hay que impedir una crisis humanitaria para el pueblo cubano», expresó.

La mandataria señaló que su Gobierno «buscará distintas alternativas», siempre en defensa de México, «para ayudar de manera humanitaria al pueblo cubano, que atraviesa un momento difícil».

De acuerdo con Sheinbaum, la postura de México se encuentra «en línea con lo que ha sido históricamente nuestra tradición de solidaridad y respeto internacional».

Sheinbaum dejó en claro que primero quieren conocer los alcances del decreto de Trump para no poner «en riesgo» a México «en términos de los aranceles».

«Queremos saber los alcances y siempre buscar las vías diplomáticas, la no confrontación, el diálogo, buscar las vías diplomáticas y buscar distintas maneras de apoyar», agregó la mandataria, al reiterar su solidaridad con el pueblo cubano.

Finalmente, Sheinbaum aclaró que el tema de Cuba no se tocó durante la conversación que mantuvo con Trump la víspera.

«No se tocó este tema en la llamada que tuve ayer con el presidente Trump. En ningún momento lo mencionó él (…) Hablamos de la relación México-Estados Unidos», expresó.

El presidente Trump firmó el jueves una orden ejecutiva para autorizar la imposición de aranceles adicionales a productos importados desde países que suministren petróleo a Cuba, de forma directa o indirecta, al considerar que «las políticas, prácticas y acciones» del Gobierno cubano representan una amenaza para la seguridad nacional de su país.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...