TSE mantiene serias deficiencias en el cumplimiento de la transparencia activa:

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Acción Ciudadana presentó los hallazgos del «Tercer monitoreo de transparencia activa al Tribunal Supremo Electoral”; los resultados muestran “un panorama preocupante”, según consideró la organización, pues mantiene “serias deficiencias” en el cumplimiento de la transparencia activa.

El Centro de Monitoreo Político de Acción Ciudadana informó que el periodo de observación es entre octubre-diciembre de 2025 y forma parte de un seguimiento sistemático que busca verificar el cumplimiento del TSE en las obligaciones de transparencia activa establecidas en la Ley de Acceso a la Información Pública.

Acción Ciudadana, a través de un video publicado en su canal de YouTube, enfatizó que el monitoreo trata de aportar información objetiva y verificable que permita evaluar cómo la autoridad electoral garantiza el acceso a información clave para la ciudadanía, especialmente de cara al proceso electoral de 2027.

El monitoreo, según AC, puede propiciar la rendición de cuentas de la autoridad electoral. “En este período, el TSE adopta decisiones administrativas, financieras y operativas que impactan directamente en la calidad de las elecciones y, por tanto, esa información debe ser pública”.

Otro de los aspectos importantes es la legalidad, pues “permite verificar si el TSE cumple con la publicación de información oportuna y actualizada sobre el proceso electoral, poniéndola a disposición de la ciudadanía, los partidos políticos, los medios de comunicación y la sociedad civil para que puedan ejercer un control efectivo sobre la gestión electoral”.

El monitoreo se realizó con base en la Ley de Acceso a la Información Pública y en los lineamientos emitidos por el Instituto de Acceso a la Información Pública. En total, se evaluaron 33 ítems de información que el TSE está obligado a publicar de forma oficiosa en su portal de transparencia. De estos, 27 corresponden a obligaciones generales aplicables a todas las instituciones públicas y 6 son obligaciones específicas del TSE vinculadas directamente con su función electoral, como el calendario electoral, listado de candidatos, resultados de escrutinios o juntas electorales.

La observación se llevó a cabo el 15 de diciembre de 2025, verificando que la información estuviera actualizada al menos hasta septiembre de 2025. Además, compararon los resultados con los dos monitoreos anteriores para identificar avances o estancamientos.

Los resultados del tercer monitoreo muestran “un panorama preocupante”. Pues de los 33 ítems evaluados, únicamente 7 se encuentran completos y actualizados conforme a la normativa. 22 ítems presentan información desactualizada, es decir, contienen documentos que no corresponden al período exigido por la ley. Además, identificaron 3 ítems completamente vacíos o cuya inexistencia no ha sido debidamente justificada. Finalmente, un ítem se calificó como incompleto por solamente cumplir una parte de lo que exige la normativa.

“Esto significa que más de dos tercios de la información que el TSE debe publicar de manera oficiosa no se encuentra actualizada. Esta situación limita seriamente la posibilidad de dar seguimiento a la gestión institucional, especialmente en áreas sensibles como el uso de recursos públicos, la toma de decisiones administrativas y la planificación electoral”, comentó Acción Ciudadana.

Al analizar por bloques temáticos, puntualizó AC, se observan patrones consistentes de desactualización de información. En el ámbito de la información financiera como presupuesto, remuneraciones, adquisiciones, contrataciones e inventario de bienes, la mayoría no ha sido actualizada desde septiembre de 2024. “Esto impide conocer cómo se administran actualmente los recursos públicos del tribunal”, comentó la organización no gubernamental.

En cuanto a la gestión operativa, se destaca que los ítems claves como el listado de asesores y el directorio de funcionarios hayan desaparecido del portal, sin explicación alguna.

Respecto a las obligaciones especiales del TSE, se evidenciaron problemas como enlaces rotos a resultados de escrutinios, desactualización de agendas del pleno y jurisprudencia electoral. “Estos hallazgos muestran que las deficiencias no se concentran en un solo ámbito, sino que atraviesan distintas áreas de la gestión institucional”, enfatizó AC.

Al comparar este tercer monitoreo con los dos anteriores, se observa “que no existen avances sustantivos en materia de transparencia activa”. “Aunque entre el primer y segundo monitoreo se corrigieron problemas como enlaces rotos, esta mejora no se tradujo en actualización real del contenido, la mayoría de los ítems siguen con información antigua”.

En este tercer monitoreo, “el número de ítems desactualizados se mantiene prácticamente igual que en el segundo, lo que evidencia un estancamiento persistente en el cumplimiento de las obligaciones de transparencia por parte del TSE”.

A juicio de Acción Ciudadana “esto es especialmente preocupante de cara al proceso electoral de 2027”. Aunque el calendario electoral está disponible en el sitio web institucional, “no se publica dentro del portal de transparencia, como exige la normativa”, esto aunado a que documentos clave como el Plan General de Elecciones y el Presupuesto Especial para 2027 no han sido publicados en el portal, pese a haber sido anunciados oficialmente.

El presupuesto de las elecciones de 2027 será de $180.7 millones; más de $50 millones respecto a las elecciones de 2024.

Acción Ciudadana destacó que gran parte de la información sobre el proceso se difunde únicamente a través de redes sociales, sin documentos oficiales accesibles que permitan conocer el contenido, alcance y programación detallada. “Esta situación representa un riesgo real para la transparencia, la rendición de cuentas y la confianza pública en la organización de las próximas elecciones”.

En 2027, el TSE desarrollará elecciones legislativas, municipales y presidenciales, a pesar de que esta última tocaba en 2029; pero con las reformas constitucionales aprobadas en julio del año pasado, el periodo presidencial se redujo a 3 años para homologar las elecciones.

En conclusión, enfatizó Acción Ciudadana, los resultados del tercer monitoreo evidencian que “el TSE mantiene serias deficiencias en el cumplimiento de la transparencia activa”.

La persistencia de información desactualizada, la ausencia de ítems clave y la falta de avances respecto a monitoreos anteriores “limitan el ejercicio del control ciudadano y la rendición de cuentas”.

En ese sentido y de cara al proceso electoral de 2027, resulta fundamental que el TSE publique información completa, actualizada y accesible, que permita a la ciudadanía conocer y evaluar el desarrollo del proceso.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...