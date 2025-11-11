Nuevas Ideas autoriza $504 millones en nueva deuda

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Este martes en la sesión plenaria, el oficialismo autorizó al Gobierno endeudarse por $504 millones para la emisión de Títulos Valores y para la construcción de mercados en Santa Tecla y el Puerto de la Libertad.

El primer préstamo aprobado es por $170 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el “Programa integral de regeneración urbana y revitalización sostenible de los mercados municipales en Santa Tecla y La Libertad”, el cual será ejecutado por la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM).

Marlon Herrera expuso que el proyecto no solo incluiría la construcción de infraestructura básica de los mercados sino también otras obras complementarias.

El funcionario detalló que este se divide en varios componentes. El primero, relacionado al desarrollo de la infraestructura urbana y los servicios básicos, comprende la construcción y renovación de dos mercados municipales (Santa Tecla y La Libertad) bajo criterios de accesibilidad universal y resiliencia.

Esto incluye los servicios complementarios como centros de atención infantil, salas de lactancia para facilitar la participación laboral de las mujeres, áreas de enfermería, entre otros.

Herrera sostuvo que “también incluye la rehabilitación de espacios públicos en el entorno de los mercados, como intervenciones en calles, parques, plazas y áreas verdes, modernización de la iluminación, mejoramiento del sistema de drenaje pluvial y la gestión de residuos sólidos”. También, se haría la instalación de plantas de tratamiento de aguas residuales en ambos mercados.

Como segundo componente, según explicó el funcionario, se incluye un apoyo integral a los micro y pequeños comerciantes de los mercados. Para ello se ha destinado una formación técnica y empresarial, abarcando temas como planificación, gestión financiera, contabilidad, compras, marketing, negociación y educación financiera; para esto, se destinarán $7.7 millones

Respecto al tercer componente, el representante de Hacienda explicó que este se enfoca en fortalecer la gestión y capacidades institucionales de los municipios de La Libertad Sur y La Libertad Costa.

Sin embargo, no se indicó cómo se repartirán los fondos en la unidad de Obligaciones Generales del Estado. El plazo del préstamo será de hasta 25 años. Los beneficiados serían 2,342 comerciantes censados en Santa Tecla y 736 en el mercado de La Libertad.

El segundo préstamo es la autorización al Ministerio de Hacienda para emitir Títulos Valores de Créditos por $344 millones en el mercado nacional o internacional con el fin de llevar fondos al Estado para sus “prioridades estratégicas del Gobierno”.

Los fondos obtenidos serían utilizados durante este o en los próximos años para atender “prioridades estratégicas”, como cubrir las obligaciones generales del Estado y apoyar proyectos sociales, ambientales y económicos, destacó Marlon Herrera sin especificar para qué concretamente se necesitarían. Tampoco, ningún legislador preguntó al funcionario.

El gobierno ha asegurado que, para financiar sus gastos, tanto del presente ejercicio fiscal como para el 2026, no se necesitaría de deudas.

