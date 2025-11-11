MOVIR pide eliminar el régimen de excepción

Compartir

Este martes el Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR) pidió a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la inconstitucionalidad del decreto que impone el régimen de excepción.

A juicio de Samuel Ramírez, uno de los voceros de MOVIR, el régimen de excepción “ya no tiene razón de existir y violenta los DDHH” de personas sin vinculaciones con pandillas.

“El régimen ya no tiene ninguna razón de ser, porque el objetivo por el cual fue creado, fue para combatir a las pandillas. Ahora el presidente (Nayib Bukele) dice ´cero homicidios´, y que El Salvador ´es el país más seguro». Entonces, ¿por qué seguir con un régimen de excepción?”, planteó Samuel Ramírez.

Es de recordar que, a finales marzo de 2022, el Ejecutivo solicitó a la Asamblea Legislativa aprobar un régimen de excepción ya que en ese momento hubo un repunte en los homicidios en todo el territorio; es entonces que el GOES, decidió por esta herramienta para “combatir frontalmente a las pandillas”; pero a su paso, se llevaron miles de personas que nada tenían que ver con pandillas.

Tal es el caso de Martín Alfonso Vásquez, quien fue detenido en agosto de 2022, en San Martín, San Salvador Este. Su madre, Blanca Estela Gutiérrez Mejía fue una de las madres que marchó desde la Plaza José Martí hasta la Corte Suprema de Justicia para pedir la liberación de su hijo a quien catalogó como una persona trabajadora y sin vinculaciones con pandillas.

Alfonso Vásquez construía casas mientras fue detenido; a la madre, los agentes policiales le dijeron que estaría en prisión “solo seis meses en investigación”.

“Incluso, me visitaron y me dijeron, señora, seis meses va su hijo por investigación, no se preocupe, él va a salir. Hasta ahora, mi hijo lleva tres años con tres meses cumplidos y la verdad de las cosas es que no sabemos nada”, expresó la madre.

El joven no tenía vínculos con pandillas por ello, la madre lo defiende “a capa y espada”, según alzó la voz frente a la Corte Suprema la mañana de este martes. Alfonso Vásquez cuenta con dos órdenes de libertad, pero Centros Penales se ha negado a hacerla efectiva.

Por estos casos y porque siguen sucediendo, es que MOVIR decidió presentar nuevamente el recurso de inconstitucionalidad. Esta es la segunda demanda de inconstitucionalidad que MOVIR presenta, la primera fue en agosto de este año; pero no obtuvo respuesta por parte de la Corte.

Samuel pudo entregar la correspondencia en la Sala, por lo que espera una respuesta de la entidad judicial.

