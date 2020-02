“Nosotros representamos una izquierda democrática y de participación”: Partido Libre

Alma Vilches

Representantes del Partido Libre en organización afirmaron que este surge como un esfuerzo de los sectores sociales y productivos del país, que venga a sustituir el desencanto de los ciudadanos con tendencia y formación de izquierda.

“La izquierda que nosotros profesamos es una izquierda democrática y de participación, que no riña con ninguna clase de pensamiento, se necesita un nuevo instrumento, con una ideología de izquierda que represente los intereses de la población que durante mucho tiempo ha estado sin ningún partido que lo represente”, afirmó José Francisco Reyes, secretario general del Partido Libre.

Explicó que en el partido están incluidos veteranos de la Fuerza Armada, excombatientes del FMLN histórico, transportistas, agropecuarios, el sector empresarial y social, no así, exfuncionarios que ya han participado en otros institutos políticos. El dirigente del Partido Libre aseguró que no tienen el proyecto de buscar alianza con partidos que dejaron de ser promesa y no tienen nada que ofrecer.

“Nuestro partido es un instrumento para las generaciones presentes, pero también para las futuras, es un proyecto encaminado a darle el respaldo a todos aquellos sectores desprotegidos en el país, que solo han estado esperando una respuesta de los políticos en turno; lo que se ha generalizado en los ciudadanos es una desesperanza y nosotros hemos retomado esos vacíos de la población”, recalcó Reyes.

Partido Libre nace en 2011 como un movimiento social, con la idea de luchar para la transformación social, política y económica del país. En 2019 deciden iniciar el proceso de consolidarse como un nuevo instituto político, hasta el momento tienen cerca de 50,000 firmas que le respalda, las cuales serán presentadas en los próximos días ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Entre los objetivos del partido en organización están crear una política fiscal que promueva el mantenimiento de los gastos públicos en función administrativa, donde se evite la evasión y elusión fiscal, que facilite la incorporación de sectores informales. Asimismo, reestructurar los servicios públicos para obtener una mejor ejecución y efectividad.